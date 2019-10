Coup dur pour le programme justice et santé mentale à Sherbrooke

À Sherbrooke, le programme d'accompagnement justice et santé mentale, qui offre un traitement judiciaire adapté à des personnes ayant des problèmes de santé mentale, fait face à une réorganisation après le départ de la travailleuse sociale qui s’occupait du programme.

Ce départ force l'équipe en place à mettre les bouchées doubles pour s'assurer que les nouveaux dossiers puissent être traités.

Une bonne partie de la clientèle de ce programme sont des gens qui ont des problématiques de santé mentale ou des déficiences intellectuelles et qui commettent souvent des petits crimes à répétition , explique Benoît Gagnon, avocat à l'aide juridique.

Là, on voit vraiment que certains de ceux que j’appelais mes très bons clients qui revenaient souvent, on les voit beaucoup moins, sinon plus du tout. Ils sont pris en charge soit par le système gouvernemental ou par des organismes communautaires qui les aident à avoir une certaine stabilité , continue-t-il.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS assure que le processus pour embaucher une travailleuse sociale est en cours.