Léger recul de l'emploi en Gaspésie et aux Îles

Dans son plus récent Panorama des régions, l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) indique une baisse de 3,9 % du taux d'emploi en Gaspésie et les Îles.

Même si le taux de chômage a fléchi de 4,5 % dans la région entre 2008 et 2018, il demeure toujours le plus élevé au Québec, à 12,9 %, devant Montréal à 7,2 %.

La croissance de l'emploi s'est surtout manifestée dans la grande région de Montréal au cours de la dernière décennie. Montréal, Laval, les Laurentides et Lanaudière ont toutes connu une croissance de l'emploi supérieure à 12 % depuis 10 ans.

Par ailleurs, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est encore la région où l'on trouve le pourcentage le plus élevé de population (19 %) déclarant ne détenir aucun diplôme d'études post-primaires.

Hausse du revenu par habitant

Fait intéressant, la région est celle qui a connu la hausse la plus marquée du revenu disponible par habitant entre 2013 et 2017. En effet, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a connu une hausse annuelle moyenne de plus de 3,8 % du revenu disponible par habitant au cours de cette période.

Ainsi, après avoir occupé le dernier rang des régions de 2002 à 2009 ainsi que de 2013 à 2015, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine se classe au 13e rang en 2017, avec un revenu disponible de 26 832 $ par habitant , souligne l' ISQInstitut de la statistique du Québec .

Notons toutefois qu'en 2017, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est la seule région du Québec à avoir connu une baisse de son produit intérieur brut. Cette baisse de 3,1 % est attribuable principalement à la fin de travaux reliés à de grands projets de construction.

Légère perte de population en Gaspésie et aux Îles

La population québécoise s’est accrue de près de 165 000 personnes entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2018, selon les estimations provisoires.

Cela dit, les trois régions de l'Est-du-Québec ont plutôt connu une diminution de leur population. La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a connu la baisse la plus faible, de 0,2 %, tandis que la Côte-Nord a connu la baisse la plus marquée, en perdant 8,2 % de sa population de 2006 à 2018.

Au Québec, c'est en Gaspésie et aux Îles que l'âge moyen de la population est le plus élevé. Photo : Getty Images / Dean Mitchell

Par ailleurs, c'est en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint-Laurent et en Mauricie qu'on retrouve les proportions les plus importantes de personnes âgées de 65 ans et plus, avec environ un résident sur quatre en 2018.

En Gaspésie et aux Îles, l’âge moyen de la population est de 48,2 ans, soit le plus élevé du Québec. C’est aussi celui qui a augmenté le plus rapidement au cours des dernières années, avec une hausse de presque 5 ans depuis 2006 , peut-on lire dans le document.