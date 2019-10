Attaqué par un ours à Kenora, un homme dit avoir survécu grâce à « un ange gardien »

J’ai commencé à crier et à faire du bruit lorsque je l’ai repéré, ce que je fais toujours lorsque je vois un ours , dit l’homme de 69 ans. David Schwab empruntait l’accès principal menant à son chalet à Kenora quand il s’est retrouvé à 100 m d’un ours noir.

Arrivé à environ 500 m de son chalet, il pensait que la bête avait disparu dans les buissons. Il continuait à faire du bruit en agitant une branche de bouleau d’une longueur d'environ 1,3 m, lorsque l’ours est revenu à la charge.

Il m’a encerclé, raconte David Schwab. Il bloquait le chemin où je me rendais et a commencé à avancer vers moi, sans courir.

Je ne me souviens pas d'avoir entendu ne serait-ce qu’un son de sa part, poursuit-il. Il s’est mis à avancer plus vite, et, lorsqu’il était à deux pieds [60 cm] de moi, j’ai reculé et je suis tombé sur les fesses.

Le Winnipégois juge « miraculeux » d’être tombé dans une position, genoux contre poitrine, où il a pu rouler sur le côté en protégeant le devant de son corps. L’ours s'est alors jeté sur sa jambe gauche.

Je ne me souviens pas d'avoir eu peur, ou de m’être dit que c’était la fin , dit David Schwab, en expliquant que ses instincts de survie ont pris le dessus.

Je ne sais pas pourquoi, mais sa tête était toute proche, je l’ai atteinte avec mes pouces et ai appuyé juste en dessous de son cou, poursuit l’homme. Il m’a lâché.

L’ours s’est retiré après avoir reçu des coups de David Schwab, mais continuait à le suivre. L’homme l’a même heurté avec une pierre, sans succès.

À ce point, j’étais proche de mon chalet alors j’ai appelé à l’aide, en espérant et en priant qu’on allait m’entendre , raconte le Winnipégois.

Des entrepreneurs qui faisaient des travaux pour lui sont alors venus en aide, au volant d’une camionnette, et l'ont amené à Kenora.

S’ils n’étaient pas venus ou ne m’avaient pas entendu, je ne pense pas que j’aurais réussi à atteindre le chalet. Je suis en vie grâce à eux. David Schwab, Winnipégois attaqué par un ours à Kenora

Il a été pris en charge à l’hôpital de Kenora, où il a été opéré. Sa cuisse gauche a subi le plus de dommages. David Schwab dit qu’il lui manquait un muscle.

Il dit qu’il n’avait jamais vécu d’expérience similaire, alors que ce chalet appartient à sa famille depuis 60 ans.

Un biologiste venu me voir à l'hôpital m'a dit qu'il [l'ours] avait agi comme un prédateur. Il était là pour trouver à manger. David Schwab, Winnipégois attaqué par un ours à Kenora

Parfois, on tient les animaux sauvages pour acquis, mais ils sont sauvages, rappelle l’habitué des randonnées en montagne. Cet ours faisait simplement ce qu’il avait à faire pour survivre l’hiver, on doit respecter ça.

Dorénavant, lui et sa femme Dorothy auront toujours un répulsif à ours avec eux lorsqu’ils iront se promener.

Avec les informations de CBC