Manifestation syndicale mardi devant les bureaux de la CSPO à Gatineau

Le Syndicat du personnel de soutien scolaire de l’Outaouais (SSSO-CSQ) et la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) organisent mardi une manifestation devant les bureaux de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.

À compter de 11 h, les deux organisations syndicales veulent dénoncer le manque de respect et de reconnaissance de la commission scolaire à l’égard du personnel de soutien scolaire.

En entrevue à l’émission les matins d’ici, le président du SSSO-CSQ, Simon Dostie-Cormier, a rappelé l’importance d’une bonne communication entre la commission scolaire et les syndiqués.

C’est vraiment un cri du coeur de nos membres, nous voulons être consultés, nous voulons aussi être mieux considérés en ce qui touche nos conditions de travail , a-t-il dit.

Il y a un épuisement de travail généralisé, surplus d’élèves, problèmes majeurs dans les locaux, le ratio dans les services de gardes, surplus de tâches, un ensemble de problèmes, il y a clairement un changement d’attitude qui est souhaité au sein de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) , a affirmé M. Dostie-Cormier.

Tant et aussi longtemps qu’on ne reconnaîtra pas l’expertise du personnel de soutien, l’école publique québécoise va se priver de plusieurs ressources et de solutions qui se trouvent déjà au sein de sa fonction publique. Simon Dostie-Cormier, président du SSSO-CSQ

M. Dostie-Cormier attend avec impatience le projet de loi visant à transformer les commissions scolaires en centres de services qui sera déposé par le gouvernement de la CAQ au cours de la journée de mardi à l’Assemblée nationale.

Notre questionnement ce matin c’est au niveau de la gouvernance et l‘impact pour nos membres. On semble prôner une décentralisation très forte, mais c’est paradoxal, car il y a présentement une centralisation des budgets et des décisions. Nous allons le lire attentivement, mais qu’elle va être la place du soutien scolaire dans le nouveau projet de loi, ça ne semble pas être défini , a-t-il ajouté.

Selon les premières informations, le projet de loi visant à transformer les commissions scolaires en centres de services, les élections scolaires seraient définitivement abolies dans les commissions francophones.

Les conseils des commissaires seraient remplacés par des conseils d’administration constitués de 16 membres non rémunérés : 8 parents, 4 personnes issues de la collectivité et 4 représentants scolaires.

Dans le réseau francophone, les parents qui siègent aux conseils d’établissement éliraient ces administrateurs.