La Côte-Nord marquée par une baisse de sa population

Selon les données les plus récentes de l’Institut de la statistique du Québec, la Côte-Nord est l’une des régions du Québec les plus marquées par une décroissance de sa population. En 2018, 91 213 personnes vivaient toujours dans la région, c’est 3892 de moins qu’en 2014, soit une baisse de 4,3 %.

Il s'agit d'une autre étude qui confirme cette tendance démographique sur la Côte-Nord.

Ailleurs au Québec, la majorité des autres régions administratives vivent une situation inverse. Entre 2016 et 2018, selon les estimations provisoires de l’Institut, 14 des 17 régions administratives ont vu leur population augmenter. Les plus fortes croissances sont observées à Montréal, dans Lanaudière et dans les Laurentides.

Cette tendance démographique pour la Côte-Nord devrait se maintenir puisque dans ses projections, l’organisme prévoit aussi que d’ici 2041 la Côte-Nord comptera moins d’habitants qu’en 2016.

Par ailleurs, l’analyse du produit intérieur brut (PIB) révèle que les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et Lanaudière, ont eu, pour une deuxième année consécutive, des croissances plus élevées que celle de l’ensemble du Québec. Sur la Côte-Nord, il y a une baisse de 2,3 % du PIB par habitant entre 2014 et 2017.

Pourtant, entre 2014 et 2018, le taux de chômage est passé de 8,8 % à 4,9 %, sur la Côte-Nord.

Dans son rapport, l’Institut de la statistique constate également que le Nord-du-Québec est en tête du secteur minier en 2017, tant sur le plan des investissements, que sur les livraisons minérales. L’emploi dans ce secteur a augmenté de 7,8 % par rapport à 2016.

Dans son panorama des régions du Québec 2019, l’Institut de la statistique du Québec dresse notamment le portrait socioéconomique de la province. L’organisme a analysé les statiques dans 11 secteurs, tels que la démographie, l’éducation ou encore les comptes économiques.