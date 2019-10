Quand le slam s’invite dans le quotidien

Le slam est une forme d’art oratoire qui doit respecter trois règles plutôt simples : il doit être écrit par celui qui le joue, sans accessoire, en moins de trois minutes.

Tout est orienté vers la performance orale, ce sont des poèmes écrits sachant qu’ils seront entendus , explique le slameur de Montréal, Ivy.

De lundi à mercredi, des artistes offrent des performances matinales à bord des autobus de Codiac Transpo, afin d’apporter la poésie slam aux passagers des lignes 61 et 95.

Le but, c’est que le public dise à quel genre de poésie il est le plus sensible. Ça les fait participer à l’événement du spectacle de poésie et ça fait sortir la poésie de son cénacle de poètes fermé.

Ivy, slameur