Le quart des Bas-Laurentiens âgés de 65 ans et plus

C'est maintenant chose faite : le quart de la population est âgée de 65 ans et plus dans la région.

Le Bas-Saint-Laurent a franchi ce cap en 2018, selon le plus récent rapport de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

On y apprend que le Bas-Saint-Laurent se trouve au deuxième rang des régions où la population est la plus âgée dans la province.

Il n'y a qu'en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine où cette proportion est plus élevée.

Si on regarde à l'échelle des MRC de l'ensemble du Québec, les deux MRC les plus âgées sont Les Basques dans le Bas-Saint-Laurent et Mékinac en Mauricie. Dans ces deux MRC-là, on parle d'une proportion de plus de 30 % de personnes âgées , explique Anne Binette-Charbonneau, démographe à l' ISQInstitut de la statistique du Québec .

Si les Bas-Laurentiens sont de plus en plus vieux, ils sont aussi de moins en moins nombreux.

Alors que 14 des 17 régions du Québec ont vu leur population croître l'an dernier, le Bas-Saint-Laurent a enregistré une baisse de près de 200 personnes. Une diminution peu significative , selon Mme Binette-Charbonneau, mais qui confirme une tendance à la baisse qui perdure.

En effet, en 2018, il n'y a que les MRC de Rimouski-Neigette et de Rivière-du-Loup qui ont vu leur population augmenter légèrement.

Quelques données sur le Bas-Saint-Laurent Population : 197 384 habitants

197 384 habitants Âge moyen : 46,3 ans

46,3 ans Revenu disponible par habitant : 26 339 $

26 339 $ Taux de chômage : 5,4 % (en diminution de près de moitié depuis 2014) Source: Panorama des régions de l'Institut de la statistique du Québec, 2019

Un déclin appelé à s'accroître

Selon les projections de l' ISQInstitut de la statistique du Québec , le nombre de Bas-Laurentiens continuera par ailleurs à diminuer au cours des deux prochaines décennies. Il devrait baisser de 6,4 % d'ici 2041, tandis que le nombre de personnes de 65 ans et plus continuera à augmenter.

Plus du tiers de la population du Bas-Saint-Laurent devrait avoir 65 ans et plus en 2041. Anne Binette-Charbonneau, démographe

L'âge moyen de la population pourrait être de 50 ans en 2041, soit 8 ans de plus qu'en 2006.