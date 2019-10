Déversement d'eaux usées dans le Saint-Maurice de 8 h à 16 h : les Trifluviens invités à réduire leur consommation d'eau

La Ville affirme qu'en l'absence d'électricité dans sa station de pompage, elle devra déverser des eaux usées à l’embouchure de la rivière Saint-Maurice durant la journée.

Une génératrice mobile sera installée pour minimiser le volume d'eau usée envoyé dans la rivière, mais le poste ne fonctionnera pas à son plein potentiel.

Afin de déverser le moins d’eaux usées possible dans la rivière, la Ville de Trois-Rivières conseille à ses citoyens de remettre à plus tard certaines tâches comme la lessive ou l'utilisation du lave-vaisselle et de diminuer la durée de leur douche, par exemple.

Hydro-Québec doit interrompre le courant à cet endroit afin de remplacer des fils du réseau qui sont en fin de vie utile.

Environ 760 clients du secteur Cap-de-la-Madeleine sont touchés.