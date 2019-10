Vos candidats en Abitibi-Témiscamingue se prononcent sur l'immigration et l'emploi

L'Abitibi-Témiscamingue a accueilli 129 immigrants l'an dernier. C'est bien peu comparé aux 2600 emplois disponibles immédiatement dans la région, selon des données de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.

Plus de 2600 postes vacants en Abitibi-Témiscamingue Photo : Source: Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

Voilà ce qui fait dire au candidat du Nouveau Parti démocratique, Alain Guimond, qu'il faut travailler sur l'attractivité.

Il faut qu'on aille des logements pour les gens, des logements abordables. Il faut que les gens puissent venir dans notre région, et que ça soit facile, alors ça prend du transport efficace et éventuellement du transport vert. [...] Il faut d'abord et avant tout qu'ils viennent ici, qu'ils aient envie de s'en venir ici ,affirme-t-il.

On veut faire une rétention des nouveaux arrivants, c'est sûr que le logement, ça aide! s'exclame le candidat du NPDNouveau Parti démocratique .

La candidate du Parti vert Aline Bégin et le candidat du Bloc québécois Sébastien Lemire croient aussi que l'enjeu du logement est prioritaire pour attirer des travailleurs dans la région.

Ce dernier ajoute que le gouvernement fédéral doit améliorer ses services dans la région, notamment en nommant un commissaire à l'assermentation.

Comme député fédéral, je veux jouer un leadership particulièrement fort là-dessus. Un des éléments que je trouve complètement choquants, c'est que le serment, déjà qu'on est obligé de prêter serment à la reine, ce qui est à mon sens un peu dérisoire aujourd'hui. Ça doit se faire à Ottawa, à Gatineau ou à Montréal. C'est encore des dépenses pour les gens, mais c'est un service et ces services-là doivent être offerts en région absolument , assure-t-il.

Pour le candidat conservateur Mario Provencher, ce sont aussi les services de francisation qui doivent être améliorés.

Mais quand on parle dans une autre langue, une des problématiques que je trouve c'est qu'on n'a pas les gens pour former ces gens-là au niveau linguistique, remarque-t-il. Il est certain que quand on les arrête à Drummondville ou à Montréal pendant un an et demi à suivre des cours de français en immersion, quand il a passé un an et demi à Montréal, il ne veut pas voir autre chose.

Il s'interroge aussi sur l'accueil de réfugiés. Il va falloir arrêter le petit couloir que les gens rentrent, que quand ils passent à la douane, on leur dit non, tu ne peux pas rentrer. Ils changent et ils passent par le chemin Roxam, moi dans ma tête ça marche pas , critique-t-il.

C'est Ottawa qui gère les demandes d'asile des réfugiés, c'est aussi le fédéral qui s'occupe des rassemblements familiaux quand un immigrant veut que des membres de sa famille le rejoignent au pays.

Mais c'est Québec qui a le mandat d'étudier les demandes d'immigration des travailleurs.

La candidate libérale Claude Thibault aimerait que Québec s'inspire de projets-pilotes qui ont été menés ailleurs au pays, notamment à Restigouche au Nouveau-Brunswick, où on accueillait non seulement un travailleur, mais aussi toute sa famille.

Le projet comme tel a démontré qu'après 2 ans, il y avait un succès à 94 % de ce modèle, au lieu de faire venir uniquement le travailleur, on faisait venir leur famille. Et suite à ça, à travers le Canada, ce principe a été étendu à toutes les provinces, sauf au Québec. C'est sûr qu'en étant élue, moi ce que je veux, c'est challenger le Québec pour être une région dans laquelle on pourrait travailler ces projets-tests et voir de quelle façon, dans une région qui est fermée, on pourrait faire des tests comme on le fait dans le reste du Canada et de voir comment ces succès pourraient être démontrés au Québec , estime-t-elle.

Le gouvernement du Québec a déjà fait part de son intention de régionaliser l'immigration.

Le ministre de l’Immigration, de la francisation et de l’intégration Simon Jolin-Barrette a d'ailleurs annoncé l'ajout de sept nouveaux employés et trois nouveaux points de service dans la région pour améliorer les services en immigration.