Samantha Testa et Jake Barnabe vivaient dans un immeuble appartenant à l'entreprise Minto sur la promenade Deerfield lorsque le tuyau a éclaté, le 8 décembre 2018. Le couple était sorti pour le petit déjeuner et sont rentrés à la maison y trouvant des pompiers dans leur appartement rempli de vapeur, où leur chien, Gambit, et leur chat, Lion-O, gisaient sans vie sur le sol.

Il y avait des marques de griffes près de la porte de la chambre à coucher où elle croit que les animaux avaient tenté de s'échapper, a indiqué Mme Testa.

Ils savaient qu'ils devaient s'échapper, et ils ne pouvaient pas. Samantha Testa

Parce que la porte de notre chambre à coucher était fermée, nos animaux étaient essentiellement piégés et ont été bouillis à mort , a-t-elle raconté.

Mme Testa a précisé que le tuyau qui a éclaté était relié à un calorifère sous la fenêtre de leur chambre. L'appartement a été envahi par la vapeur, détruisant environ 80 pour cent de leurs biens, mais Mme Testa a ajouté que la perte de leurs animaux domestiques préférés était la pire chose.

Si ça avait été que nos affaires, je pense que ça aurait été beaucoup moins traumatisant. Mais quand nous sommes entrés, la seule chose que je me souviens d'avoir vue, ce sont mes animaux par terre , se souvient Mme Testa.

J'avais l'impression de les avoir laissés tomber parce que nous aurions pu être à la maison, et au lieu de cela, nous avons choisi de sortir prendre le petit déjeuner, et si nous n'avions pas pris cette décision, nous aurions probablement pu leur sauver la vie , a précisé Mme Testa.

Une poursuite de 25 000$

Le couple a déménagé le même jour et vit maintenant chez les parents de Samantha Testa. L'assurance couvrait leurs frais de déménagement, mais le couple demande maintenant 25 000 $ à l'entreprise Minto, le maximum permis par la Cour des petites créances de l'Ontario, pour deux mois de loyer plus « dommages-intérêts, exemplaires et punitifs ».

La poursuite prétend que le tuyau qui a éclaté a été brisé, mais dans sa défense, l'entreprise Minto nie cette affirmation.

Dans les documents de la cour, le propriétaire prétend qu'un plombier a trouvé « une fenêtre non installée dans la chambre à coucher qui créait un courant d'air ». Le plombier « a déterminé que le tuyau avait éclaté parce qu'il avait gelé ».

La compagnie demande 9137,53 $ plus les intérêts et les frais judiciaires pour les dommages aux murs, aux plafonds, aux plinthes et aux moulures.

Le tuyau du calorifère, situé sous la fenêtre de la chambre du couple, a éclaté le 8 décembre 2018, transformant la pièce en sauna. Photo : Radio-Canada

L'entreprise Minto a offert ses condoléances

Mme Testa a déclaré qu'elle et son mari n'avaient pu remplacer qu'une seule fenêtre après avoir retiré leur climatiseur à la fin de l'été.

La nuit précédant l'éclatement du tuyau, la température à Ottawa a atteint -19,6 degrés, selon les données enregistrées par Environnement Canada à l'aéroport international Macdonald-Cartier. Néanmoins, Mme Testa a affirmé que la chambre à coucher n'était pas froide ce matin-là et se demande comment un tuyau d'eau chaude a pu geler alors que la température de la pièce était encore confortable.

L'entreprise Minto n'a pas voulu discuter de ces détails durant la procédure judiciaire, mais dans une déclaration à CBC, le vice-président George Van Noten a indiqué : Chez Minto, la sécurité de nos locataires et de leurs animaux domestiques est notre priorité absolue. Nous reconnaissons combien la mort d'un animal de compagnie est difficile, et offrons nos sincères condoléances à cette famille.

Mme Testa, a déclaré qu'elle est maintenant anxieuse chaque fois qu'elle entend une sirène de camion de pompier et elle estime que le couple mérite une compensation.

Des photos et des empreintes de pattes sont tout ce qui reste des animaux de compagnie du couple. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

La poursuite du couple soulève également la possibilité de ce qui aurait pu se passer s'ils avaient été dans le lit lorsque le tuyau a éclaté.

Le tuyau se trouvait du côté du lit de la femme, ce qui aurait pu être mortel pour elle s'il avait explosé , peut-on lire dans la poursuite.

Si nous avions été à la maison, si j'avais dormi, si c'était arrivé plus tôt, ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être moi. Je dormais juste à côté du tuyau. Pour ce que j'en sais, j'aurais pu être brûlée, ou pire encore , a déclaré Mme Testa.

Dans un autre procès, Mme Testa poursuit l'entreprise Minto prétendant avoir trébuché dans l'escalier de son immeuble et s'être blessée à la jambe.

Un nouveau chien

Les propriétaires sont responsables de l'entretien de toute infrastructure, y compris la tuyauterie, a déclaré Gilles LeVasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa.

Les locataires peuvent être tenus responsables s'ils laissent une fenêtre ouverte et qu'un tuyau gèle, ce qui peut arriver dans les vieilles maisons , a-t-il fait valoir.

Mais il a ajouté qu'il est rare que les propriétaires s'en prennent aux locataires pour ces coûts, parce qu'ils doivent démontrer que le locataire a été négligent et qu'ils doivent prouver les dommages et les frais de réparation.

Beaucoup de propriétaires diront : Eh bien, ça fait partie de la vie ", et s'il s'agit d'un gros dommage, on appelle l'assureur , a déclaré M. LeVasseur.

Après la mort de Gambit et Lion-O, Mme Testa et son mari ont adopté un nouveau chiot de la société protectrice des animaux, Cooper.

Le fait qu'il nous aime et que nous soyons capables de redonner notre amour à un autre animal qui en avait besoin, c'est exactement ce dont nous avions besoin , a confié Mme Testa.

Avec les informations de Kimberley Molina