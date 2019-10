Poursuite contre ses ex-dirigeants : près de 1 M$ en frais d'avocats pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Deux ans après en avoir fait la demande grâce à la loi d’accès à des documents, Radio-Canada a finalement obtenu les montants des honoraires d’avocats. La Commission scolaire a confirmé que le ministère de l’Éducation lui a versé une aide de près de 400 000 $ pour absorber les dépenses.

Toute l’affaire découle d’un rapport dévastateur de l’ancien vérificateur général du Québec, Michel Samson, qui soulevait, en 2014, plusieurs irrégularités dans la gestion du CSAD. Deux ans plus tard, la Commission scolaire intentait sa poursuite pour obtenir 5,6 M$ auprès de quatre ex-dirigeants.

Ces derniers ont répliqué en poursuivant en diffamation la Commission scolaire, l’accusant notamment d’avoir alléguer des informations fausses, non fondées et non appuyées par une preuve . Les anciens dirigeants ont fait valoir au juge Daniel Dumais qu’en tant qu’employés, ils avaient droit à une protection en cas de poursuite. Le tribunal leur a en partie donné raison et a condamné la Commission scolaire à défrayer la moitié de leurs frais d’avocats.

À partir de 2018, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy a donc dû non seulement débourser pour ses propres honoraires judiciaires, mais également une partie des ex-dirigeants qu’elle poursuit, ce qui représente 117 000 $ ou 12 % de la facture.

Source : Commission scolaire du Chemin-du-Roy Photo : Radio-Canada

« Aberrant », dit l'avocat de Michel Morin

Il est aberrant que la Commission ait dépensé autant d’argent dans une poursuite que nous alléguons être diffamatoire et abusive , a réagi Me Gabriel Archambault, l’avocat de Michel Morin, l’ancien directeur général de la Commission scolaire. Il n’a pas voulu commenter davantage puisque la poursuite en diffamation est suspendue jusqu’à ce que l’affaire principale soit tranchée.

C’est sûr qu’il y a encore beaucoup d’argent à considérer dans ce dossier-là , prévient Me Yves Tourangeau, avocat de l’ancien directeur général du CSADComplexe sportif Alphonse-Desjardins , Jean-François Picard.

Le procès dans cette affaire n’a même pas encore débuté. Aucune date n’a encore été fixée même si trois années se sont écoulées depuis le dépôt de la procédure. Mardi, les parties sont attendues en cour pour régler des objections, obtenir des informations supplémentaires et demander des expertises additionnelles en prévision du procès.

L’étape du procès, ce sera plusieurs jours de procès. Ça représente plusieurs milliers de dollars , ajoute Me Tourangeau.

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy assure que les services aux élèves n'ont pas été affectés par les dépenses en honoraires juridiques. Photo : Radio-Canada / Maude Montembeault

« Un investissement qui en vaut la peine », selon la Commission scolaire

Le directeur général de la Commission scolaire, Luc Galvani, convient que le montant total est important. Quand on se compare, on se console , nuance-t-il en proposant de voir quels sont les coûts des frais juridiques par rapport à d’autres organismes publics à Trois-Rivières .

C’est clair pour nous qu’on doit aller au fond de cette situation-là. Je ne peux pas vous en dire plus pour la simple et bonne raison que pour moi, il y a eu malversation. On a faussé certaines données par rapport à l’impact financier du CSAD. Pour nous, c’est clair qu’on devait aller de l’avant avec une poursuite. Luc Galvani, directeur général de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Le président de la Commission scolaire, Claude Lessard, et le directeur général insistent sur le fait que les services aux élèves ne sont pas touchés, malgré les coûts engendrés par cette poursuite.

Le ministère nous autorise un déficit équivalent au déficit du CSAD pour ne pas affecter le service aux élèves dans nos écoles , assure Claude Lessard.

Source : Commission scolaire du Chemin-du-Roy Photo : Radio-Canada

Déficits répétés

Pendant que la facture des honoraires d’avocats grimpe, les déficits de la Commission scolaire se multiplient. Depuis 2014, elle n’a pas réussi à équilibrer son budget même si la loi lui interdit tout déficit.

Source : Commission scolaire du Chemin-du-Roy Photo : Radio-Canada