Gazoduq : quatre experts effectuent une tournée d'information le long du tracé

Des organismes environnementaux tenaient, lundi, une soirée d'information concernant le projet de Gazoduq/GNL Québec à Rouyn-Noranda. Des experts étaient invités à se prononcer sur le projet, à l'invitation de la Coalition Fjord et des collectifs «Gazoduq, parlons-en» et «Coule pas chez nous».

Une quarantaine de personnes ont pris place dans l'auditorium lors de cette soirée d'information, où quatre experts étaient invités à prendre position face au projet.

Ils étaient ingénieur, biophysicien, médecin ou avocat. Tour à tour, ils sont venus présenter les impacts potentiels de ce projet de pipeline, qui va transporter du gaz naturel de l'Ontario vers l'usine de liquéfaction du Saguenay-Lac-Saint-Jean, via l'Abitibi.

[L'objectif était] d'essayer d'apporter un peu de connaissances indépendantes sur le sujet pour donner l'occasion à la population d'avoir une autre source d'information scientifique sur la question de ces projets-là, GNL et Gazoduq , indique le membre du collectif Gazoduq, parlons-en, Nicholas Ouellet.

En plus des questions de l'énergie et de l'environnement, les droits des propriétaires terriens et la santé publique ont été au coeur des discussions de la soirée.

La Dre Anne-Sara Briand, médecin résidente et membre de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, était des conférenciers.

La Dre Anne-Sara Briand, membre de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, a présenté les impacts directs et indirects de l'exploitation du gaz naturel sur la santé. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Les changements climatiques, c'est la plus grande menace à la santé du XXIe siècle. Donc un gros projet comme ça qui viendrait s'ajouter aux émissions de gaz à effet de serre à travers le monde, on s'est dit qu'on voulait faire partie de la tournée pour pouvoir informer les gens des impacts des changements climatiques sur la santé , a-t-elle affirmé en marge de la conférence.

Si plusieurs citoyens présents étaient bien au fait du dossier, d'autres sont ressortis de la rencontre mieux informés qu'à leur arrivée.

C'est le cas de Gabrielle Bruneau, de Rouyn-Noranda. C'était vraiment très complet et en fait, ça serait le fun que nos députés aient toute cette information-là, s'ils ne l'ont pas déjà, et que toute la population soit au courant, souligne-t-elle.

En tout, une quarantaine de personnes ont assisté à la rencontre tenue à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Une rencontre similaire aura lieu mardi soir à Amos, avant que le panel d'experts ne se rende à Jonquière le jeudi 3 octobre et à Chicoutimi le vendredi 4 octobre.