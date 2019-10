Un débat sur les changements climatiques et le Nord de l’Ontario

Trois candidats aux élections fédérales ont pris part lundi soir à un débat sur les ondes de l’émission Jonction 11-17 et ont partagé la vision de leur parti respectif sur les changements climatiques, l’économie, le Nord de l’Ontario et la francophonie canadienne.

Paul Lefebvre, député sortant et candidat libéral dans la circonscription de Sudbury, Pierre St-Amant, candidat conservateur dans Sudbury, et Stef Paquette, candidat néo-démocrate dans la circonscription de Nickel Belt, ont répondu aux questions de l’animateur Éric Robitaille.

Des candidats francophones du Parti vert ont aussi été invités, mais ont décliné l’invitation.

Équilibre entre changements climatiques et économie

M. Lefebvre affirme que les nombreuses mines de la région de Sudbury et d’ailleurs dans le Nord de la province sont importantes pour la lutte contre les changements climatiques.

Les minerais et les métaux sont une possibilité qui s’offre à nous lorsqu’on parle d’économie également, car on a besoin des métaux [pour faire] le virage à faible carbone, dans nos autos, dans nos maisons… Paul Lefebvre, député libéral sortant et candidat dans la circonscription de Sudbury

Ça a pris beaucoup de courage pour imposer un prix sur la pollution , a ajouté M. Lefebvre au sujet de la taxe sur le carbone.

Paul Lefebvre a indiqué que son parti a investi 40 millions de dollars dans les transports à commun à Sudbury depuis 4 ans. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Le candidat conservateur Pierre St-Amant, qui a déclaré d’entrée de jeu que lui et son parti croient aux changements climatiques, a répliqué que cette taxe n’est pas efficace et qu’elle est majoritairement payée par la population et pas par les grands pollueurs.

Il prône plutôt de mettre l’accent sur le développement de nouvelles technologies vertes qui pourraient ensuite être exportées ailleurs dans le monde.

Le néo-démocrate Stef Paquette, de son côté, affirme que les libéraux ne sont pas assez durs envers les gros pollueurs : Ça prend un gouvernement qui a le courage de dire aux grosses compagnies : “assez c’est assez”.

M. Paquette avance que 88 % des compagnies de pétrole sont exemptées de la taxe carbone.

Paul Lefebvre a défendu l'achat du pipeline Trans Mountain après avoir été critiqué par Stef Paquette. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Les changements climatiques devraient être un sujet non partisan selon M. Paquette.

Il croit que le gouvernement fédéral devrait s’inspirer davantage des Premières Nations en ce qui concerne le respect de l’environnement et de l’utilisation responsable des ressources.

M. Lefebvre a ajouté être d’accord que les partis ne devraient pas perdre de temps à argumenter, mais plutôt travailler ensemble.

Le Nord de l’Ontario

Pierre St-Amant a ouvert la deuxième partie du débat en parlant de l’endettement des ménages et du fardeau fiscal.

Il y a un sondage Ipsos [...] qui dit que la famille moyenne canadienne est à 200 $ seulement de l’insolvabilité. [...] La classe moyenne depuis quatre ans paie environ 800 $ de plus en impôt fédéral. Pierre St-Amant, candidat conservateur dans la circonscription de Sudbury

Plus spécifiquement sur le Nord de l’Ontario, M. St-Amant avance que la négociation d’un nouvel accord sur le bois d’œuvre permettrait d’aider plusieurs communautés de la région, où des scieries ont fermé leurs portes dans les dernières années.

Le candidat conservateur souhaite aussi aider davantage les petites et moyennes entreprises. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Stef Paquette souligne que le coût et la qualité des services de téléphonie cellulaire et d’Internet haute vitesse sont au sommet des priorités des électeurs qu’il a rencontrés. On sait que l’on paie plus cher et ça marche à moitié.

Il croit que cela limite l’accès à beaucoup de services à la population, maintenant offerts principalement en ligne.

Le candidat néo-démocrate ferait de la question de l’eau potable dans les communautés autochtones du Grand Nord de la province un autre enjeu primordial.

Personne au Canada ne devrait vivre sans eau potable. C’est juste absurde. Stef Paquette, candidat néo-démocrate dans la circonscription de Nickel Belt

À ce propos, Paul Lefebvre a défendu le bilan des libéraux, en soulignant que bon nombre d’avis d’ébullition ont été levés depuis 2015 et que le plan de son parti permettra de tous les lever d’ici cinq ans.

M. Paquette dit qu’il veut croire aux promesses des libéraux, mais qu’il a de la difficulté à le faire lorsqu’il entend le premier ministre Justin Trudeau se moquer d’une femme autochtone qui demande au gouvernement d’agir.

Le député sortant a mis l’accent sur d’autres enjeux dans la région, dont la pénurie de main-d’œuvre qui risque de faire ralentir la croissance économique.

Tout comme les deux autres candidats, il croit que la solution passe par l’immigration.

Il affirme qu’un nouveau projet pilote, qui commencera cet automne, aidera les entreprises à recruter à l’étranger.

La francophonie canadienne

Les trois participants au débat se sont entendus sur l’importance que devraient prendre les francophones au pays, tout en mettant l’accent sur différents enjeux ou solutions.

Stef Paquette a déclaré qu’il faut assurer la qualité des services dans les deux langues officielles, y compris sur Internet où, selon lui, beaucoup de sites n’offrent pas tout leur contenu en français.

Il a aussi rappelé les compressions faites dans les services en français par le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, même si certaines de ces décisions ont été annulées, à tout le moins en partie.

Stef Paquette a fortement critiqué le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford pendant le débat. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

M. St-Amant a tenu à distancier son parti de celui de Doug Ford en ajoutant que lui et Andrew Scheer avaient un grand respect pour la communauté francophone.

Il a ajouté que celle-ci devrait prendre une place plus importante dans les institutions et les gouvernements.

Le candidat conservateur a déploré le fait que beaucoup de francophones ne s'affichent pas comme tels.

Paul Lefebvre a dit être heureux d'entendre que MM. St-Amant et Scheer se disent derrière les francophones, mais ne croit pas que ce respect soit partagé par tous les conservateurs qui siègent à Ottawa.

Il ajoute qu’il s’était notamment lancé en politique en 2015 pour défendre les intérêts des francophones et que les libéraux ont bonifié le financement de plusieurs organismes francophones.

Il a rappelé le financement offert à la Place des Arts de Sudbury et au Centre culturel La Ronde de Timmins.

Les trois candidats ont également répondu à quelques questions d’internautes après la fin de l’émission Jonction 11-17.

Leurs réponses seront diffusées à l’émission Le Matin du Nord mardi.