Le sort des Aigles de Trois-Rivières entre les mains de ses dirigeants

Au moment d’écrire ces lignes, aucune décision quant à l’avenir des Aigles n’avait été prise. Cependant, au sortir de la rencontre, lundi soir, plusieurs personnes affichaient des sourires.

La rencontre a débuté un peu après 17h20 dans un salon privé au deuxième étage du Salon de jeux de Trois-Rivières. Une vingtaine de personnes y ont pris part.

Rappelons qu’il est minuit moins une pour les Aigles et pour cause. L’équipe a jusqu’à 23h59 pour signifier à la Ligue Frontier, qui fusionnera vraisemblablement avec la Ligue Can-Am, si oui ou non elle fera partie de la prochaine saison.

Si les autres formations de la Can-Am avaient déjà signifié leur intention de transférer leurs activités dans cette ligue fusionnée, les propriétaires des Aigles ont réussi à obtenir un délai pour prendre leur décision.

En fait, les dirigeants de la Ligue Frontier exigeait des garanties financières de la part des équipes de la Can-Am avant qu’elles ne fassent le saut.

Cependant, avec la situation financière difficile des Aigles, les propriétaires Jean Tremblay et Michel Côté souhaitaient voir un engouement de la part d'investisseurs locaux, d’où l’assemblée « de la dernière chance » de lundi soir.

Marc-André Bergeron quitte

Durant leur rencontre avec les médias, Jean Tremblay et le directeur général René Martin ont annoncé que le président Marc-André Bergeron avait décidé de quitter la présidence des Aigles.

Bergeron est arrivé à la tête des Oiseaux en 2014 pour succéder à Jean-François Picard.