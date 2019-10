La campagne électorale prend fin aux T.-N.-O.

En effet, l’exploration et l’exploitation minière représentent environ le quart de l’économie ténoise et tout ralentissement de l'exploitation du sol risque de secouer l’économie locale.

Certains candidats à l'élection prônent la diversification de l’économie alors que d’autres appuient l’exploitation des ressources naturelles avec des projets d’envergure.

Ces grands projets devraient être la priorité de la prochaine Assemblée législative, affirme le premier ministre sortant, Bob McLeod, qui tire sa révérence après huit ans en poste : « En ce qui a trait à la réduction du coût de la vie, nous avons conclu que, pour ce faire, il fallait investir dans les infrastructures. »

Gouvernement de consensus

Le territoire est dirigé par un gouvernement de consensus, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de formation politique et que chaque candidat en lice est indépendant. Une fois les 19 députés élus, ils choisiront 6 ministres et un premier ministre. Les députés restants joueront le rôle d’opposition officieuse à l’Assemblée.

En principe, le système doit faciliter la collaboration entre les députés et le Cabinet. Cependant, les électeurs mettent l'accent sur les dossiers locaux et non pas ceux à l’échelle du territoire, explique Kevin Smith, un conseiller municipal de Fort Smith.

Il est donc difficile, d’après lui, de savoir quelle direction prendra le prochain gouvernement, notamment parce que de nombreux habitants vivant dans des communautés lointaines se sentent oubliés par l’Assemblée législative.

Le gouvernement sera formé plus tard en octobre.

Avec les informations de Mario De Ciccio