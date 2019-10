Élimination des numéros de facturation des médecins : inquiétude en milieu rural

Au cours des prochains mois, le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick éliminera progressivement le système de numéros de facturation des omnipraticiens et des spécialistes. Ce changement signifie qu'il n'y aura pas d'assurance d'un nombre de postes précis par région, comme le proposait l'ancien modèle.

Le recrutement des médecins est un défi dans la province, particulièrement dans les régions rurales éloignée où peu de nouveaux médecins s'installent.

Le gouvernement défend sa décision en indiquant que le système de numéros de facturation ne fonctionnait plus, car il limitait le nombre de médecins en exercice et leur mobilité. Ce serait une entrave au recrutement des médecins, selon les autorités provinciales.

Ce système garantissait toutefois un certain nombre de postes par ville et par région et pour certains, cette façon de fonctionner devenait un outil pour que des médecins acceptent de travailler et d'habiter dans des régions rurales.

Les régions rurales, on a déjà beaucoup de difficulté à recruter des professionnels de la santé. Présentement, on travaille en collaboration avec Vitalité pour avoir des comités d'accueil pour les attirer. Ces numéros-là, ça garantissait des postes dans les régions. Puis, le rôle des élus des régions, des communautés, c'est lorsqu'on a des professionnels de la santé qui viennent, c'est de les garder, c'est de les séduire pour qu'ils restent en région. Mais, on n'avait pas d'autre moyen pour les attirer que ces numéros de postes-là , souligne le président de la Commission des services régionaux du Restigouche, Denis Savoie.

Certains intervenants demandent des mesures pour encourager les médecins à s'installer en milieu rural. Ce serait, selon eux, le meilleur remède à l'attraction et la rétention de médecins et de spécialistes hors des grandes villes.

Certains d'ailleurs ne voient pas l'élimination du système de numéros de facturation d'un mauvais oeil, car cela ne limite plus l'établissement de médecins dans une région, mais il faut qu'ils soient encouragés à s'y installer.

C’est beaucoup mieux parce qu’avant, les régions comme la Péninsule acadienne étaient restreintes à cause des numéros. On ne pouvait pas avoir plus de médecins. Un exemple comme Caraquet, peut-être qu’on avait droit à cinq médecins. Cette fois-ci, ça nous permet d’en avoir autant qu’on veut. Mais, il y a un gros bémol que les médecins, surtout les urgentologues en ville sont plus payés. Donc, il va falloir avoir des incitatifs pour faire venir des médecins en région et aussi pour les garder , explique la vice-présidente du groupe Égalité santé en français, Louise Blanchard.

Le gouvernement ajoute qu'il prépare un nouveau système et une stratégie de recrutement dans les régions rurales. Cela pourrait prendre la forme d'incitations à l'embauche.

Avec les renseignements de Margaud Castadère