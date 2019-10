La mise en œuvre des recommandations du rapport Viens sera suivie de près

La présidente de femmes autochtones du Québec, Vivianne Michel, qui est originaire de la Côte-Nord, se dit favorable aux excuses officielles, mais croit que ce n’est pas suffisant.

C’est facile de demander des excuses officielles, je pense qu’elles devraient être accompagnées des engagements de la mise en œuvre de ces 142 recommandations , fait valoir Vivianne Michel.

Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ) Photo : Catou MacKinnon /CBC

Vivianne Michel aurait voulu que le rapport se penche plus en détail sur la situation des femmes.

Je reconnais quand même le travail du commissaire Viens sur la protection des enfants et sur le racisme sur les services publics, mais le plus gros qui manquait, c’était la sécurisation de nos femmes autochtones dans leurs interactions avec les membres des corps policiers et face au système de justice , indique Vivianne Michel.

Jean-Charles Piétacho a aussi des réserves sur la place faite aux femmes dans le rapport. Ce n’est pas à la hauteur de ce qu’elles ont exprimé dans les audiences selon lui.

Le plus important, le plus important, c'est le commissaire qui dit au gouvernement de s'excuser auprès des Premières Nations. Jean-Charles Piétacho, chef de la communauté innue d’Ekuanitshit

Le chef de la communauté innue d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, a témoigné à la commission Viens. Photo : Radio-Canada

La recommandation voulant qu’un processus de suivi de ce rapport soit mis en place dans lequel le protecteur du citoyen aurait un rôle important à jouer plaît à Vivianne Michel.

Elle espère toutefois que les Premières Nations soient aussi partie prenante dans ce processus de suivi.

Jean-Charles Piétacho demande au gouvernement Legault d'agir rapidement pour mettre en œuvre les recommandations du rapport.

La présidente de femmes autochtones du Québec assure que son organisation va continuer d’analyser le rapport et ses recommandations dans les prochains jours.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton et Guillaume Hubermont