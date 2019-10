Journée du chandail orange : honorer les victimes des pensionnats autochtones

De nombreux Albertains profitent de la Journée du chandail orange pour rendre hommage aux survivants des pensionnats autochtones de la province. Des survivants de partout au pays espèrent également sensibiliser les autres Canadiens aux abus infligés aux communautés autochtones et faire mémoire des victimes.

Pour moi, c’est très important que le public sache que les autochtones peuvent pardonner, mais que nous ne pouvons pas tout balayer sous le tapis. Nous ne pouvons pas oublier ce qui s’est passé , affirme Francis Whiskeyjack, un aîné de la Première Nation de Saddle Lake.

Le septuagénaire est un survivant des pensionnats autochtone. Pendant 10 ans, l’homme qui n’était alors qu’un jeune garçon a fréquenté le pensionnat Blue Quills, près de Saint-Paul, en Alberta.

Francis Whiskeyjack est un survivant des pensionnats autochtones. Photo : Radio-Canada

Quand il fait son lit le matin, c'est de façon militaire, comme on lui a appris au pensionnat.

J’avais sept ans lorsqu’on m’y a envoyé. Francis Whiskeyjack, survivant des pensionnats

Aujourd’hui, Francis Whiskeyjack est venu rendre visite à une douzaine d’étudiants, majoritairement des Autochtones, réunis au Centre autochtone de l’Université McEwan, à Edmonton, lors de la Journée du chandail orange.

Francis Whiskeyjack a rendu visite à une douzaine d’étudiants, principalement autochtones, réunis au Centre autochtone de l’Université McEwan, à Edmonton, lors de la Journée du chandail orange. Photo : Radio-Canada

Pour Francis Whiskeyjack, témoigner et transmettre sa culture autochtone est primordial.

Bien souvent, les étudiants étudient les sciences sociales, les études autochtones, mais je ne sais pas s’ils entendent souvent des témoignages de vrais survivants. C’est important qu’ils apprennent de membres de leurs communautés , explique Francis Whiskeyjack.

Libérer la parole et créer des ponts intergénérationnels

Un peu plus de 20 ans après la fermeture du dernier pensionnat, en 1996, les blessures et traumatismes subis par les pensionnaires autochtones sont encore bien réels.

Une douzaine d’étudiants ont profité de la Journée du chandail orange pour se réunir à l'Université McEwan et discuter de ce qu'ont été les pensionnats et de leurs effets. Photo : Radio-Canada

Au total, environ 150 000 enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont été arrachés à leurs communautés et envoyés de force dans quelque 130 pensionnats autochtones à travers le pays.

Près de 6000 d’entre eux n’en seraient jamais revenus.

L’impact des pensionnats ne disparaît pas après une ou deux générations. [...] Ce qui arrive à une personne a des impacts sur tout le monde , explique Keestin O’Dell, conseiller aux étudiants au Centre autochtone de l’université McEwan.

Keestin O’Dell, conseiller aux étudiants au Centre autochtone de l’université McEwan. Ses deux grands-parents ont fréquenté les pensionnats autochtones. Photo : Radio-Canada

Pour lui, la Journée du chandail orange est une occasion de se rassembler et d’afficher son soutien aux victimes des pensionnats autochtones.

Mes deux grands-parents ont fréquenté les pensionnats, mais je n’avais jamais eu la chance d’entendre leurs histoires. Comment demande-t-on à quelqu’un ce qui lui est arrivé? Keestin O’Dell, membre de la communauté crie

La Journée du chandail orange est une manière de se rassembler et de dire : nous honorons votre esprit. Cela a ouvert un dialogue entre mes grands-parents et nous , explique-t-il.

Des événements dans toute la province

La Journée du chandail orange a été créée en 2013 par une Autochtone de la Colombie-Britannique qui s'est fait retirer son chandail de cette couleur à son arrivée dans un pensionnat, en 1973.

Cette année, plusieurs villes albertaines, telles qu'Edmonton, Calgary et Fort McMurray ont organisé des événements pour célébrer la journée.

Le gouvernement albertain lui n'a pas organisé d'événements, mais le ministre des Relations avec les autochtones, Rick Wilson, et la ministre de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine, Leela Aheer, ont publié une vidéo en l'honneur des 12 000 survivants et leurs familles qui vivent en Alberta.

Avec les informations d'Axel Tardieu