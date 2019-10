La nocivité de la viande rouge pour la santé est remise en question par des chercheurs

Des chercheurs remettent en cause les études classant la viande rouge comme « cancérogène probable ».

De nombreux pays recommandent de limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie pour prévenir cancers et maladies du cœur, mais un réexamen de dizaines d'études passées par des chercheurs indépendants conclut lundi que le risque potentiel est faible et les preuves incertaines, créant une tempête scientifique.

Dans de nouvelles consignes, un panel de chercheurs de sept pays conseille aux adultes de continuer leur consommation actuelle de viande rouge , c'est-à-dire une moyenne de trois à quatre portions par semaine en Amérique du Nord et en Europe. Même consigne pour la charcuterie, selon ces recommandations parues lundi dans la revue Annals of Internal Medicine, publiée par l'American College of Physicians.

Les multiples études réanalysées collectivement par le groupe indiquent que réduire la consommation de viande rouge de trois portions par semaine pourrait abaisser la mortalité par cancer de sept morts pour mille personnes, ce que les chercheurs considèrent comme une baisse modeste. En outre, ils insistent: le degré de certitude de cette statistique est faible .

Pour la charcuterie et les maladies cardiovasculaires et le diabète, la qualité des preuves est jugée très faible par l'équipe, qui a eu recours à une méthodologie baptisée GRADE.

Il y a de très faibles réductions de risque pour le cancer, les maladies du cœur et le diabète, et en outre, les preuves sont incertaines , résume Bradley Johnston, professeur associé d'épidémiologie à l'Université Dalhousie au Canada, et directeur du groupe NutriRECS, qui a rédigé les consignes.

Peut-être qu'il y a une réduction du risque, ou peut-être pas , dit-il à l'AFP.

Avec leur nouvelle analyse, les chercheurs disent vouloir faire mûrir le domaine des recommandations nutritionnelles, qu'ils jugent représentatives d'une vieille école trop axée sur les bénéfices sociétaux et non individuels, afin d'aller dans le sens d'une médecine plus personnalisée.

Ils disent que les recommandations qui font généralement autorité ne font pas assez valoir que le risque absolu reste faible, et qu'il reste très difficile d'isoler l'effet d'un aliment particulier sur toute une vie, de multiples causes autres que le régime alimentaire pouvant influer sur la santé.

Nous livrons aux gens notre meilleure estimation de la vérité, qui est incertaine. Selon leurs propres préférences, ils peuvent décider de réduire ou d'éliminer la viande et la charcuterie, poursuit Bradley Johnston.

Mais notre recommandation est que, pour la plupart des gens, la meilleure approche est de continuer, étant donné la très faible réduction de risques et l'incertitude des preuves .

La réduction de la consommation de viande rouge et de charcuterie est un pilier des recommandations nutritionnelles dans de nombreux pays.

La dernière édition publiée en janvier par Santé publique France recommande par exemple de limiter la charcuterie à 150 grammes par semaine et les viandes autres que la volaille à 500 grammes.

Le Centre international de recherche sur le cancer, agence de l'Organisation mondiale de la Santé, classe la viande rouge comme cancérogène probable et la charcuterie cancérogène .

La nouvelle étude critiquée

Les consignes publiées lundi ont suscité une volée de critiques dans le milieu des experts en nutrition et en épidémiologie, c'est-à-dire la discipline étudiant le rapport entre les maladies et les facteurs pouvant les causer.

Tout en approuvant la rigueur des nouvelles analyses, beaucoup différaient sur la philosophie des conclusions.

Le risque de cancer colorectal lié à la charcuterie est peut-être faible, pointe ainsi le professeur Tim Key, sous-directeur de l'unité d'épidémiologie du cancer à Oxford, mais au niveau d'une population, il n'est pas négligeable.

Le Word Cancer Research Fund a indiqué qu'il ne changerait pas ses consignes: Nous maintenons notre confiance dans la recherche rigoureuse conduite depuis 30 ans , a déclaré sa directrice de la recherche, Giota Mitrou.

Il est déprimant que tout tende à indiquer qu'après toutes ces années et des millions de participants à des études, nous n'en savons toujours pas beaucoup , conclut de son côté Kevin McConway, professeur émérite de statistiques à l'Open University.

Les consignes publiées lundi ont été approuvées par 11 des 14 chercheurs composant le panel.