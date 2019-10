L'avocat personnel de Trump sommé de fournir des documents au Congrès

Les présidents de trois comités de la Chambre des représentants ont demandé à Rudy Giuliani de leur remettre une série de documents liés à l'enquête sur l'affaire pour destitution qu'ils mènent au sujet du président Trump et de l'affaire ukrainienne.

Les comités du renseignement, des affaires étrangères et de la surveillance gouvernementale somment M. Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump, de leur transmettre les documents demandés d'ici le 15 octobre.

M. Giuliani, qui joue un rôle central dans le dossier ukrainien, multiplie depuis des mois, pour son client, les démarches auprès de l'Ukraine à la recherche d'informations dommageables aux démocrates, ce qu'il a abondamment commenté dans les médias au cours de la dernière année.

Votre incapacité de vous conformer à l'ordonnance de production de documents ou votre refus de le faire, y compris sous la direction ou l'ordre du président ou de la Maison-Blanche, constituerait une preuve d'entrave à l'enquête pour destitution de la Chambre et pourrait être utilisé comme conclusion défavorable contre vous et le président , avertissent les élus démocrates dans une lettre envoyée à l'ancien maire de New York.

L'enquête pour destitution a été lancée la semaine dernière, dans la foulée d'une plainte déposée par un lanceur d'alerte, qui accuse notamment le président d'avoir sollicité l'intervention de l'Ukraine dans la campagne présidentielle de 2020. Au centre de sa plainte, un entretien téléphonique entre le président Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, survenu le 25 juillet dernier.

Peu après l'application de la procédure annoncée par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, la Maison-Blanche a publié la transcription résumant l'appel et rendu publique la dénonciation du lanceur d'alerte.

La plainte du lanceur d'alerte a été rendue publique le 26 septembre. Photo : Reuters / Jim Bourg

Des propos de Giuliani utilisés contre lui

La lettre adressée à M. Giuliani, qui au cours des derniers jours a multiplié les entrevues dans les médias de façon souvent flamboyante, fait référence à certains de ses propos.

De plus en plus de documents publics, y compris vos propres déclarations, indiquent que le président, vous-même et d'autres personnes semblez avoir fait pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'il mène deux enquêtes motivées par des considérations politiques. Extrait de la lettre envoyée à M. Giuliani

Les démocrates invoquent notamment le fait qu'il a admis avoir demandé à des responsables ukrainiens d'enquêter sur l'ex-vice-président Joe Biden, meneur de la course à l'investiture démocrate et adversaire potentiel de Donald Trump lors de la présidentielle de 2020.

Donc, vous avez demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden? , lui a demandé un animateur de CNN il y a 10 jours. Bien sûr que je l'ai fait! , a répondu Rudy Giuliani.

Rudy Giulani et le président Trump accusent l'ex-vice-président sous Barack Obama d'être intervenu auprès de l'Ukraine pour défendre les intérêts de son fils. Ce dernier a siégé, de 2014 à 2019, au conseil d'administration de la société gazière ukrainienne Burisma, dont le propriétaire a un temps fait l'objet d'une enquête pour corruption. Hunter Biden n'a cependant jamais été publiquement mis en cause.

En 2015, Joe Biden a effectivement plaidé pour le limogeage du procureur général d'Ukraine, Viktor Chokine, en brandissant des menaces financières. Toutefois, ses appels s'inscrivaient dans le cadre d'efforts coordonnés, notamment avec l'Union européenne, le Fonds monétaire international et de multiples militants ukrainiens luttant contre la corruption pour écarter ce procureur, accusé de fermer les yeux sur la corruption systémique.

Vous avez déclaré plus récemment que vous étiez en possession de preuves – sous forme de messages textes, de relevés téléphoniques et d'autres communications – indiquant que vous n'avez pas agi seul et que d'autres responsables de l'administration Trump pouvaient être impliqués dans ce stratagème , ajoute la lettre des démocrates.

La semaine dernière, brandissant son téléphone au cours d'une entrevue sur Fox News, Rudy Giuliani a assuré avoir agi avec la bénédiction du département d'État et avoir les preuves pour le démontrer. Il a montré des échanges entre lui et l'ex-représentant américain pour l'Ukraine Kurt Volker, qui a démissionné la semaine dernière.

Les démocrates réclament des documents concernant une vingtaine de sujets ou de personnes spécifiques relativement à ses démarches auprès de l'Ukraine pour la période allant du 20 janvier 2017, jour de l'investiture du président Trump, à aujourd'hui.

Ils s'intéressent par exemple à la documentation liée à Joe Biden, son fils Hunter Biden, Burisma, Kurt Volker, la candidate démocrate à la présidentielle de 2016 Hillary Clinton, le Comité national démocrate ainsi qu'à l'ex-ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Marie Yovanovitch.

Contrairement aux services de renseignement américains, M. Giuliani et son client croient en outre que l'Ukraine – et non la Russie – est à l'origine du piratage des serveurs du Parti démocrate, avec lequel, disent-ils, Kiev a collaboré.

Marie Yovanovitch, une diplomate de carrière qu'avait critiquée Rudy Giulani, a été relevée de ses fonctions en mai 2019.

Les comités ont aussi ordonné à trois associés de Rudy Giuliani de produire des documents.

Les premiers témoins dans l'enquête démocrate, dont Mme Yovanovitch et M. Volker, comparaîtront cette semaine.