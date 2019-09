Élections fédérales : fin des mises en candidature

On compte six candidats dans Lac-Saint-Jean, six dans Jonquière et sept dans Chicoutimi-Le Fjord en raison de la présence d'une candidate du Parti rhinocéros.

Le Parti libéral, le Parti conservateur, le Nouveau Parti démocratique, le Bloc québécois, le Parti vert et le Parti populaire sont tous représentés dans les trois circonscriptions de la région. On ne retrouve par ailleurs aucun candidat indépendant.

Pour poser sa candidature à cette élection, il suffisait d'avoir 18 ans, d'être citoyen canadien et d'avoir l'appui de 100 signatures dans la circonscription convoitée. Auparavant, un dépôt de 1000 $ était demandé.

Candidats dans Chicoutimi-Le Fjord

Parti libéral : Dajana Dautovic

Parti conservateur : Richard Martel

Nouveau Parti démocratique : Stéphane Girard

Bloc québécois : Valérie Tremblay

Parti vert : Lynda Youde

Parti populaire : Jimmy Voyer

Parti rhinocéros : Line Bélanger

Candidats dans Jonquière

Parti libéral : Vincent Garneau

Parti conservateur : Philippe Gagnon

Nouveau Parti démocratique : Karine Trudel

Bloc québécois : Mario Simard

Parti vert : Lyne Bourdages

Parti populaire : Sylvie Théodore

Candidats dans Lac-Saint-Jean

Parti libéral : Richard Hébert

Parti conservateur : Jocelyn Fradette

Nouveau Parti démocratique : Jean-Simon Fortin

Bloc québécois : Alexis Brunelle-Duceppe

Parti vert : Julie Gagnon-Bond

Parti populaire : Danny Boudreault

Des débats régionaux

Un premier débat électoral aura lieu mardi soir à l’UQAC. Seul le Parti conservateur sera absent. La soirée sera animée par le professeur d’histoire François-Olivier Dorais.

Un deuxième échange se déroulera le 2 octobre dans le pavillon d'ATM du Cégep de Jonquière. Il est organisé conjointement par les étudiants en journalisme et le Cercle de presse du Saguenay. Ce débat sera télédiffusé par MA TV mercredi soir à 21 h, soit pendant le débat des chefs à TVA.

Rappelons que le débat de la Chambre de commerce de Saguenay le Fjord, organisé en collaboration avec le journal Le Quotidien et Radio-Canada, aura lieu le 9 octobre à Chicoutimi. Il sera diffusé en direct sur nos ondes et sur le web à compter de midi dix et sera suivi d'une émission spéciale animée par Frédéric Tremblay.

Le débat des chefs en français sera présenté à Radio-Canada le 10 octobre. Il sera animé par Patrice Roy.