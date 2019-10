Plusieurs rapports attendus par la CAQ en Estrie

Les élus attendent notamment de lire les conclusions de rapports, l'un sur Valoris, l'autre sur la ligne ferroviaire Sherbrooke-Montréal, avant de se lancer dans les différents chantiers.

Valoris est un dossier environnemental et économique immensément important. On va avoir un rapport très bientôt. Les investissements du côté des transports seront aussi à suivre. Il y aura aussi le rapport pour la ligne ferroviaire Montréal-Sherbrooke en 2020 qui devrait être dévoilé , résume le ministre responsable de l'Estrie, François Bonnardel.

Un rapport sur l'intégration de la MRC de la Haute-Yamaska à l'Estrie devrait aussi être déposé d'ici la fin de l'année.

On le fait de bonne façon. Les gens de l'Estrie sont prêts à nous accueillir. [...] On a discuté avec tous les intervenants et les préfets, les élus pour les rassurer. On reste persuadé qu'avec l'intégration de Brome et Haute-Yamaska, on aura une région administrative encore plus forte. Donc d'ici fin de l'année, pourra donner un rapport précis aux élus , indique M. Bonnardel, qui dressait le bilan régional de sa formation lundi en compagnie d'autres députés.

Il a été question du Centre mère-enfant de Sherbrooke, dont la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann a promis la semaine dernière qu'il serait construit avant 2023.

On est un gouvernement qui tient parole. On a été capable de devancer de six moi et moi, personnellement, ça m'encourage pour la suite , a affirmé la députée de Saint-François, Geneviève Hébert.

La vitesse sur route 112 sera abaissée de 90 à 70 kilomètres à l'heure dans le secteur d'Ascot Corner dès mardi, mais d'autres rapports devront être obtenus avant d'ajouter des mesures de sécurité, prévient François Bonnardel.

Je ne veux pas m'avancer trop vite sur la suite des choses. Je sais que ce n'est pas parfait, mais de réduire la vitesse à 70 kilomètres à l'heure, c'est un pas en avant pour amener les gens à changer leurs comportements , soutient-il.

Ce dernier a aussi évoqué la possibilité d'aménager un carrefour giratoire à l'intersection des routes 220 et 249 dans le secteur Saint-Élie-d'Orford, à Sherbrooke.