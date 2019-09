Un autre regard sur l’itinérance

L’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (ÉMRII) est composée d’un agent du SPVM et d’un intervenant de la santé, un travail de partenariat qui, à première vue, ne semble pas aller de soi. Pourtant, l’ambiance est plutôt à la complicité à bord de l'auto-patrouille, dans laquelle l’agente Stéphanie Gendron et la travailleuse sociale Anita Saraca parcourent le centre-ville.

La personne que l’on cherche ne va pas vers les ressources, alors si on ne va pas à lui, il va passer sa vie à la rue , dit la travailleuse sociale. L’agent Gendron désigne du regard une église où l’homme en question pourrait se trouver. Ce sont des gens qui ne dérangent personne. Ils sont là sur un banc dans le coin de l’église , dit-elle.

L’équipe se rappelle le cas d’une dame qui passait tellement de temps dans une cathédrale de Montréal qu’elle a laissé son empreinte sur un banc de bois.

La principale difficulté rencontrée par l’ÉMRII est de retrouver les personnes en situation d’itinérance. Par définition, ces personnes n’ont pas de domicile fixe, même si certaines fréquentent les mêmes lieux jour après jour.

À l’intérieur de l’église, pas de trace de la personne recherchée, mais une rencontre inusitée avec un ancien bénéficiaire de l'ÉMRII. Je suis heureuse de vous retrouver! Ça fait deux ans qu’on a perdu votre trace. Vous rappelez-vous quand on vous a rencontré la première fois? Vous dormiez sous un viaduc l’hiver et il faisait - 40 .

Ça fait une secousse, mais je ne suis pas mort, semble se souvenir l’homme. Au centre-ville, il y a plus de place pour se réchauffer, mais je commence à être tanné de charrier mes affaires . La policière lui demande où il vit. L’homme, méfiant, ne lui révèle pas l’endroit. Sous un pont, dans un parc, dans une entrée désaffectée? N’importe où sauf dans les refuges, qu’il trouve malpropres.

Une personne en situation d'itinérance dort sur un terrain au centre-ville de Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-François Villeneuve

L’idée est de créer un lien avec la personne itinérante, pour ensuite tenter une prise en charge dans le réseau de la santé afin qu’elle puisse recevoir des soins. La démarche vise à stabiliser la personne, ce qui peut prendre des mois, voire des années, mais qui peut aussi ne jamais aboutir.

La moitié des personnes en itinérance ont des problèmes de santé mentale très souvent couplés à des problèmes de consommation.

Depuis que le programme existe, les policiers ont une meilleure compréhension de l’itinérance et le travail de l’équipe de l'ÉMRII a influencé la culture policière, ce qui a permis de diminuer les interventions.