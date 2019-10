Chine : 70 ans de révolutions et trois générations plus tard

Li Pengfei 35 ans est professeur de géographie économique à HEC Montréal depuis trois ans. Il a accepté de nous rencontrer pour parler des 70 ans de la République populaire de Chine, et a retracé pour nous son histoire et celle de sa famille depuis 1949. À la révolution chinoise, ses grands-parents avaient une dizaine d’années.

Li Pengfei est professeur de géographie économique à HEC Montréal. Photo : Radio-Canada

Zhen Jia Zhuang Cun, 200 habitants

C’est le nom de son petit village de la province de Shandong, au nord-est de la Chine, péninsule qui fait face à la Corée. Shandong compte plusieurs grandes villes : Jinan, la capitale, Yantai et Weihai, villes portuaires, et Qingdao, où on produit la fameuse bière Tsingtao, héritage d’une présence allemande lointaine. C’est la terre natale du célèbre philosophe Confucius.

Depuis toujours, son village et toute la région produisent des pommes. De la variété Fuji. Elles sont exportées partout en Chine, en Corée et en Russie. La Chine est le premier producteur de pommes du monde. Ça n’a pas toujours été le cas.

Ses grands-parents ont dans les dix ans lorsque Mao Tsé-Toung prend le pouvoir en 1949. Quarante années de guerre contre l’envahisseur japonais puis de guerre civile prennent fin. Mais la Chine est dévastée, les paysans en particulier sont extrêmement pauvres. Pengfei résume ainsi la vie de trois générations :

Pour mes grands-parents, leur rêve, c’était d'avoir une vie stable et de survivre. Pour mes parents, c'est de manger suffisamment et aussi, si possible, donner une bonne éducation à leurs enfants. Nous, on veut une bonne société pour la Chine et pour le monde. Li Pengfei

1958, le Grand Bond en avant

Li Pengfei en 1995 Photo : Li Pengfei

Mao exige que tous les Chinois, y compris les agriculteurs, se consacrent à la production d’acier, parce qu’il veut dépasser la Grande-Bretagne en quelques années. C’est le Grand Bond en avant . Tout doit être fondu dans de hauts fourneaux pour produire de l’acier, dont la qualité se révélera trop mauvaise pour être utilisé. Résultat : la production de nourriture s’effondre dans tout le pays.

Mes grands-parents n’avaient pas toujours de nourriture. C'était très difficile. Ils mangeaient tout, même les arbres, les feuilles… Li Pengfei

La famine fera quelque 45 millions de morts. On rapporte des cas de cannibalisme.

Mao Tsé-Toung lors d'une visite du fleuve Jaune en 1952 Photo : Bureau du projet de diversion de l’eau du sud vers le nord

Dans les années 1970, la Chine s’ouvre au monde. Mais elle compte encore parmi les pays les plus pauvres du monde. Les conditions de vie se sont quand même améliorées : la mortalité infantile a chuté, l’espérance de vie a doublé, l’enseignement primaire est généralisé, l’analphabétisme a reculé.

Après la mort de Mao Tsé-Toung en 1976 – que sa famille a beaucoup pleuré –, les dirigeants chinois lancent des réformes pour accélérer la modernisation économique du pays. Sous l’impulsion de Deng Xiaoping, la terre est rendue aux paysans, les marchés deviennent libres, toutes les productions augmentent. La Chine commence à exporter massivement.

Le prix des pommes Fuji augmente. Le sort de la famille va beaucoup s’améliorer, surtout à partir des années 90 :

La vie de la famille a changé : au début, ils ont acheté les tracteurs; plus tard, les motocycles, et plus tard, les ordinateurs après 2000 aussi. Maintenant, ce n'est pas rare de trouver les voitures dans ce petit village. Li Pengfei

La grande ouverture économique

La région de Shandong, d'où est originaire Li Pengfei, produit des pommes Fuji. Photo : Li Pengfei

L’adhésion en 2001 de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) lui ouvre des marchés. Les investisseurs étrangers la courtisent. La Chine est l’usine, le bazar de la planète et elle s’enrichit. Elle a les moyens de se lancer dans des projets pharaoniques. Shanghai devient le plus grand chantier du monde.

De nombreux partenariats étrangers lui ont donné accès à de la technologie de pointe. L’élève a dépassé les maîtres : 30 000 km de TGV alors qu’il n’y en a pas un seul dans toutes les Amériques. Airbus et Bombardier lui ont donné les bases de son premier jet commercial, le COMAC C919. EHANG met en marché le premier drone taxi du monde. Huawei est un leader mondial dans la téléphonie 5G.

Si l’économie de la Chine a autant changé, c’est parce que nous sommes devenus plus innovateurs, et c’est à cause de la nouvelle génération des entrepreneurs. La première génération a envoyé ses enfants dans les meilleures universités à l’étranger et nous en voyons les effets maintenant. Li Pengfei

Pengfei a obtenu son diplôme de l’Université de Pékin en 2011. Il a voulu poursuivre sa formation à l’étranger, ce qui l’a amené au Canada.

En trois générations, la Chine est devenue une très grande puissance économique, mais elle a réussi à maintenir le pouvoir absolu du Parti communiste. Et celui de Xi Jinping, aujourd’hui sans limite de mandat, qui affirme sa puissance militaire et qui projette la Chine vers l’extérieur. Avec sa nouvelle route de la soie, l’Initiative route et ceinture, la Chine investit, prête et donne de l’argent partout dans le monde. Ce qui en inquiète plusieurs en Occident.