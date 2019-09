L’énergie continuera de faire battre le coeur de l’économie albertaine dans un Canada dirigé par le Parti vert d’Elizabeth May, car cette dernière affirme que si elle devient première ministre, elle fera de cette province la reine des énergies renouvelables plutôt que fossiles.

« L’Alberta restera une superpuissance énergétique, mais cette superpuissance reposera sur la géothermie, le solaire et l’éolien », a-t-elle expliqué, dimanche, à l’émission Cross Country Checkup de CBC.

Dans cette émission de radio à ligne ouverte, la cheffe du Parti verte s’est faite rassurante auprès des travailleurs qui dépendent des hydrocarbures, une variable qu’elle dit avoir bien prise en compte pour résoudre l’équation de la transition énergétique qu’elle propose.

« En réalité, nous aurons besoin de plus de travailleurs qu’il y en a actuellement dans le secteur des hydrocarbures - et des travailleurs plus qualifiés- pour rendre notre économie verte », a-t-elle affirmé.

À quel prix?

Plusieurs habitants des Prairies lui ont partagé leurs préoccupations.

Je comprends les inquiétudes que les travailleurs peuvent avoir en Alberta. Elizabeth May, cheffe, Parti vert du Canada

Tanner Stewart d’Edmonton lui a demandé comment elle comptait financer la reconversion des milliers d’Albertains qui travaillent dans les hydrocarbures.

« Nous avons alloué 400 millions de dollars de notre budget juste pour les travailleurs du secteur charbonnier », a-t-elle exposé.

Quant aux ouvriers et aux artisans que sont les charpentiers, les plombiers ou encore les électriciens, ils pourraient garder leurs emplois, en participant au grand chantier de rénovation qu’enclencherait le Parti vert pour rendre les bâtiments écoénergétiques partout au pays d’ici 2030. Pour y arriver, un gouvernement vert investirait 550 millions de dollars par année dès l’an prochain.

Il y a un futur durable pour tous ceux qui travaillent dans le secteur des sables bitumineux. Elizabeth May, cheffe, Parti vert du Canada

La plateforme des verts prévoit aussi une réduction de 60 % des émissions de gaz à effets de serre dans les 10 prochaines années et d’atteindre le zéro-rejet d’ici 2050.

Pour ce projet-là aussi, Elizabeth May envisage de recycler les travailleurs des pétrolières comme les tuyauteurs en constructeurs de panneaux solaires et d’éoliennes.

Entre-temps, « nous continuerons d’utiliser des ressources fossiles canadiennes [...] pour laisser le temps à ces travailleurs de trouver un nouvel emploi », a-t-elle ajouté, en rappelant que son parti s’opposait aux importations de pétrole.

Avec les informations de Jason Vermes et de l'émission Cross Country Checkup