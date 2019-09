Un couple qui doit 38 000 $ à Ottawa se retrouve au cœur de la campagne électorale

Kristina Michaud interpelle la cheffe de l’exploitation de Service Canada pour qu’elle efface la dette de Gaétane Cyr et Jean-Claude Martin.

Les deux septuagénaires, qui disposent d’un faible revenu, doivent rembourser 38 402 $ au gouvernement fédéral pour rembourser des sommes versées en trop.

Gaétane Cyr et Jean-Claude Martin ont reçu des prestations de Supplément de revenu garanti destinées à des personnes vivant seules, alors qu'ils étaient conjoints de fait. Le couple avait pourtant informé Service Canada de leur état civil en 2010 et soumettait depuis une déclaration fiscale commune, mais Ottawa considère qu’il aurait dû remplir un formulaire papier.

On constate, soutient Kristina Michaud, comment il est impossible pour le gouvernement canadien d’être flexible et humain devant des situations exceptionnelles comme celle-ci.

Je considère inhumain le fait qu’on réclame cette somme exorbitante à ces honnêtes citoyens. Kristina Michaud, candidate bloquiste

La candidate bloquiste Kristina Michaud a accusé le député libéral sortant, Rémi Massé, d'avoir tardé à aider Jean-Claude Martin et sa conjointe. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le député sortant et candidat libéral Rémi Massé estime qu’il a fait tout en son possible pour aider Gaétane Cyr et Jean-Claude Martin.

J’ai parlé directement avec le ministre Jean-Yves Duclos, assure M. Massé, je le connais très bien. Il est sensible au dossier, mais la Cour fédérale a entériné la décision de Service Canada.

Je trouve ça triste que la candidate bloquiste fasse de la politique avec ça. Rémi Massé, député sortant et candidat libéral

Kristina Michaud se défend d’utiliser cette histoire à des fins politiques.

Ce n’est pas par opportunisme que je fais cela, assure-t-elle. J’utilise la tribune qui m’est donnée pour être au service des gens et travailler avec mes concitoyens qui en ont besoin.

Le ministre Duclos maintient la décision

Malgré la médiatisation de l'histoire et l'intervention du député libéral Rémi Massé, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, n'a pas cassé la décision de la Cour fédérale rendue le 26 juillet dans le dossier.

Nous [avions confiance], à un certain point, que le ministre effacerait ou, du moins réduirait la dette de M. Martin et Mme Cyr , explique l’avocat du couple, Alexis Deschênes.

Nous aurions souhaité de la compréhension, mentionne Me Deschênes, de la sensibilité et de la compassion face à un couple d’aînés honnête et à faible revenu. Nous n’avons rien eu de tout cela.

Des aînés chamboulés

Présent lors du point de presse de Kristina Michaud, Jean-Guy Martin s’est présenté devant les médias au bord des larmes. Chaque fois que notre chèque rentre, a-t-il affirmé, on se demande si nos chèques ont été coupés et si on va en avoir assez pour manger?

Le remboursement de la dette de Gaétane Cyr et Jean-Claude Martin sera prélevé à même les prestations du Supplément de revenu garanti. La somme versée au couple sera réduite de près de 200 $ par mois. M. Martin estime que ses revenus mensuels s’élèveront alors à moins de 800 $.

Le couple n’a pas l’intention de porter la cause en appel. Son avocat estime qu’aucun élément juridique ne permettrait d'infirmer la décision de la Cour fédérale.