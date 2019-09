Le nombre d’images d’abus sexuels sur les enfants a explosé l’an dernier sur le web

Une enquête du New York Times révèle que le partage en ligne d’images d’abus sexuels sur les personnes mineures est passé d’épidémie à véritable crise dans la dernière décennie : 45 millions de photos et de vidéos d’agressions sexuelles d’enfants ont été partagées sur diverses plateformes web en 2018. Ce nombre est deux fois plus élevé que l’année précédente et 10 fois plus qu’en 2008.