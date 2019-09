Fermeture de fours : une soixantaine d'emplois en jeu à Silicium Québec

Pour l'instant, l'employeur n'a pas indiqué jusqu'à quand la situation devrait perdurer. Cette décision aurait été prise à la suite d'une baisse de demande dans les marchés.

En août dernier, par souci de conserver leur travail, les employés de l'usine avaient accepté que Silicium Québec ferme un premier four, mais l'annonce du deuxième, cette semaine, pourrait s'accompagner de mises à pied importantes.

Le représentant national Unifor-Québec, Luc Deschênes, indique que plusieurs emplois sont en jeu. On imagine que ce sera un nombre substantiel puisqu’on avait annoncé entre 25 et 30 emplois pour un seul four. On est dans le néant vraiment.

L’employeur devrait annoncer d’ici la fin de la semaine ses intentions. On sait que nos membres vont devoir faire face à des mises à pied, à des périodes de chômage, mais on ne sait pas le nombre et on ne sait pas la durée , conclut M. Deschênes.

L'usine compte 175 employés.