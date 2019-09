La tournée 40e anniversaire de Nathalie Simard s’arrête à Gatineau

Le regard pétillant, Nathalie Simard donne quelques détails au sujet de son nouvel album et son grand retour sur scène après une pause qui aura duré plus d’une décennie. L’amour a pris son temps – 40 ans de carrière sera présenté à la Scène PNG le 11 octobre.

À 50 ans, Nathalie Simard célèbre déjà 40 ans de carrière. Certes, ces chiffres symboliques lui ont donné envie de retrouver la scène, mais c’est surtout une nouvelle soif de vivre qui la pousse à faire le grand saut.

Moi, je suis une chanteuse, donc il faut que je chante. C’est vital, c’est important pour moi et je me fais plaisir , raconte celle qui a quitté la scène en 2008 pour prendre soin d’elle. À ce moment-là, j’étais plus qu’en mode survie : j’étais en train de me noyer.

Avec le #moiaussi, je ne suis plus toute seule aujourd’hui. Ça m’a enlevé énormément de pression et aujourd’hui, je veux vivre. Nathalie Simard, artiste

Nathalie Simard affirme reprendre le micro avec une assurance nouvelle, laissant les souvenirs négatifs de côté pour se tourner vers l’avenir. Non seulement a-t-elle envie de chanter, mais elle veut aussi se réinventer.

Dans son nouveau spectacle, la chanteuse compte offrir ses succès, en plus de rendre hommage à des « grands de la musique » avec des reprises qui, croit-elle, surprendront le public.

Chaque chanson a été choisie parce qu’elle a un sens pour moi, explique celle qui partagera la scène avec quatre musiciens.

Sa fille, Ève, sera à ses côtés le temps de quelques chansons « ciblées et ressenties », dit-elle, corrigeant d’emblée ceux qui pourraient n’y voir qu’un futile et mignon moment. Il y a de la substance là-dedans. Ce n’est pas léger.

Quoiqu’empreint d’émotions, ce spectacle de Nathalie Simard ne fait pas de place à la négativité ou la mélancolie. Il s’agit plutôt d’un rendez-vous transpirant le bonheur que vit l’artiste en renouant avec son public, en toute simplicité et authenticité.

À défaut d’écrire les textes (ou la musique) de ses succès, l’interprète a choisi de scénariser elle-même la présentation des pièces de son spectacle. Elle promet des moments intimes entre ses chansons, ainsi que de l’improvisation.

J’ai besoin d’avoir cette liberté, ce côté intéressant d’un spectacle live qui n’est pas figé dans le béton , précise Nathalie Simard. Mais il faut que je fasse attention parce que j’ai une grande gueule , conclut-elle en éclatant de rire.

POUR Y ALLER

L’amour a pris son temps – 40 ans de carrière de Nathalie Simard

Scène PNG à la Polyvalente Nicolas-Gatineau

Le 11 octobre, 20 h

Avec la collaboration de Jean-François Chevrier et Kevin Sweet