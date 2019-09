Internet : la Cour d'appel suspend temporairement une décision du CRTC

La Cour d'appel fédérale a suspendu temporairement une décision du CRTC visant à obliger les plus grands fournisseurs de services Internet du Canada à fournir à leurs concurrents de plus petite taille l'accès à leurs réseaux à de nouveaux tarifs de gros moins coûteux.

Six des plus importants fournisseurs de services Internet au Canada, y compris Bell Canada et Rogers, ont demandé à la Cour, le 13 septembre, d'annuler une décision rendue en août par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Les compagnies de téléphonie et de câblodistribution ont fait valoir que le CRTC avait outrepassé ses pouvoirs et commis des erreurs en décidant qu'elles avaient surfacturé les fournisseurs de services Internet de petite et moyenne taille au Canada en vertu de tarifs de gros provisoires établis en 2016.

Le juge Yves de Montigny a décidé vendredi soir de suspendre temporairement les nouveaux tarifs de gros du CRTC tant que l'affaire serait devant la Cour d'appel fédérale.

Le juge a également souligné que si les grands fournisseurs de services Internet perdaient leur recours, ils devraient rembourser les montants excédentaires perçus auprès de leurs clients grossistes depuis mars 2016.

Dans un document soumis à la Cour, Bell a estimé que sa part des paiements rétroactifs ordonnés par le CRTC serait d'environ 100 millions de dollars. Un document distinct au nom de six entreprises de câblodistribution estimait que leur part s'élevait à environ 225 millions de dollars.

En acceptant la suspension temporaire de l'ordonnance du CRTC, le juge Montigny écrit que les plus petits fournisseurs de services Internet ne contestent pas la gravité des problèmes soulevés dans l'appel.

Je suis également convaincu que la mise en œuvre de l'ordonnance du CRTC pourrait entraîner une distorsion permanente du marché, à laquelle il pourrait être extrêmement difficile de remédier par la suite. Le juge Yves de Montigny