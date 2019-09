Le NPD veut étendre le système québécois des CPE à tout le pays

Ces places seraient gratuites pour les moins nantis et coûteraient 10 $ par jour pour ceux qui en ont les moyens.

Un gouvernement fédéral néo-démocrate adopterait une loi pour assurer l'accès à des garderies abordables pour tous les enfants canadiens. Un système national de garderie serait complètement en place en 2030.

Un plan ambitieux, qui nécessiterait l’embauche de dizaines de milliers de travailleurs.

L’investissement de 10 milliards de dollars permettra aussi de former des éducateurs et éducatrices de la petite enfance, et aussi de nous assurer qu’ils seront payés un salaire décent pour reconnaître l’importance de leur travail.

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique