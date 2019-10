Des sans-abris se rabattent sur le parc du Sommet à Moncton

Lundi après-midi, quelques itinérants étaient installés dans le parc.

La garderie Club 6-12, située à quelques pas du parc, note une présence grandissante de sans-abris qui arrivent avec leurs bagages près de ses installations.

Ils apportent toutes leurs choses. C'est vraiment triste pour eux, mais aussi pour nous puisqu'on veut s'amuser dehors avec les enfants , indique Natasha Robichaud, employée au Club 6-12.

Les sans-abris du campement de fortune près de la rue Albert au centre-ville de Moncton ont été appelés à plier bagage le 25 septembre.

Elle croit que le démantèlement des abris, comme celui surnommé Tent City, a contribué à l'arrivée de ces itinérants près de son lieu de travail. Ça fait quelques années que ça arrive. Mais cette année, ça été beaucoup plus. Il y a plus de gens qui sont ici ce matin , affirme Natasha Robichaud.

La garderie doit donc modifier ses activités.

C'est vraiment décevant pour nous. C'est dérangeant. Avant, on utilisait le parc pour jouer avec les enfants. On faisait toutes sortes de jeux avec eux. Mais de plus en plus, on peut moins jouer avec eux ici. On joue à l'intérieur et dans notre parc de jeux.

Les sans-abris rencontrés n'ont pas précisé s'ils avaient l'intention de passer la nuit dans le parc.

Les conseils des autorités municipales

Dans une mise à jour de son plan de transition, la Ville de Moncton avise sa population que de nombreuses personnes qui vivaient au campement de la rue Albert ont trouvé une solution d’hébergement.

Des sans-abris se sont installés dans des refuges, d’autres ont été logés chez des proches ou sont retournés dans leur ville natale.

Par ailleurs, ajoute la Municipalité, des gens vivent toujours dans la rue. Elle prévient également ses citoyens qu’ils pourraient observer un plus grand nombre d’itinérants qui cherchent des abris temporaires dans divers quartiers.

Elle rappelle aux résidents qu’ils ont aussi un rôle à jouer en tant que propriétaire.

Voici quoi faire si quelqu’un se trouve sur votre terrain, selon la Ville de Moncton Garder son terrain propre;

Exiger à une personne qui est sur votre propriété sans autorisation de quitter les lieux de manière polie et directe si vous le désirez;

Appeler la GRC Codiac si un individu refuse de collaborer;

Aviser son voisin si quelqu’un se promène sur son terrain.

La Ville mentionne qu’elle surveille ses terrains publics et que les résidents peuvent signaler la présence d’un campement dans des parcs ou sentiers municipaux en composant le 506 859-2643.

Avec des renseignements de Wildinette Paul