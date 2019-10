Bernier mise sur Fletcher, gagnera-t-il son pari?

Steven Fletcher jouit de la plus longue feuille de route politique au sein du Parti populaire du Canada (PPC). Cet ancien ministre de Stephen Harper se présente dans un des quatre comtés qui ont permis à Maxime Bernier d’obtenir un laissez-passer pour les débats nationaux de la semaine prochaine. Mais ses chances sont-elles réelles?

À l’extrémité ouest de Winnipeg se trouve un des plus anciens hippodromes du Canada.

La saison des courses de chevaux a pris fin depuis déjà quelques semaines au Manitoba. Pourtant, ça discute fort au sein d’un groupe de vieux connaisseurs qui continue de s’y rencontrer presque tous les jours.

Je ne miserais pas deux dollars sur lui , lance Paul. Et Keith de répondre : C’est mal le connaître .

Le ton monte un peu. Chacun y va de son opinion sur le concurrent en question.

Ils n’auront droit au résultat que le 21 octobre. Mais, en attendant, Steven Fletcher ne laisse personne indifférent dans ce coin de la ville.

L’Assiniboia Downs, construit en 1958, se trouve justement dans la circonscription qu’il cherche à reconquérir, celle de Charleswood–St. James–Assiniboia–Headingley.

Personne ne devrait sous-estimer cet homme. Ce ne sera pas facile pour lui, mais il a des antennes partout dans la communauté et c’est un bagarreur , soutient Don Woodbury qui habite dans la circonscription.

Don Woodbury à la ligne d’arrivée de la piste de l’Assiniboia Downs Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Steven Fletcher a régné ici pendant plus de 11 ans comme député conservateur avant d’être défait en 2015 par le candidat libéral Doug Eyolfson.

Mais pour cette course, à défaut de pouvoir porter le dossard conservateur, Steven Fletcher a opté pour celui du Parti populaire du Canada, le PPC.

L’odeur de la peinture

Il suffit de se rendre au bureau de campagne du candidat pour constater à quel point cette course a pris une tournure étrange.

Une odeur de peinture flotte dans le local. Il est plutôt rare qu’on repeigne les murs d’un local loué pour quelques semaines. Et si on observe bien, on peut faire un lien assez rapidement.

Un pot de peinture et un rouleau sur une des tables du bureau de campagne de Steven Fletcher, candidat du Parti populaire du Canada Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Steven Fletcher réutilise ses vieilles pancartes du Parti conservateur qui l’accuse de faire campagne avec du matériel qui ne lui appartient pas.

Un simple coup de rouleau et le tour est joué, le logo de son ancien parti est masqué.

À vrai dire, il n’y a que deux vraies affiches du Parti populaire du Canada dans tout le comté. Elles sont dans ce local.

Depuis le début de la campagne, ça joue dur entre le candidat Fletcher et son ancien parti. Les conservateurs n’ont pas voulu de lui comme candidat et l’accusent également d’avoir téléchargé des listes d’électeurs à même la banque de données du parti.

Une bénévole applique un cachet sur une affichette de porte du candidat du Parti populaire du Canada, Steven Fletcher. Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Ils paniquent parce qu’ils savent que cette course est entre moi et le candidat libéral , avance Steven Fletcher qui nie avoir commis quelque geste répréhensible que ce soit.

Steven Fletcher est confiné à un fauteuil roulant depuis qu’il est devenu tétraplégique à la suite d’un accident de voiture à l’âge de 23 ans. Cela ne l’a pas empêché de siéger à la Chambre des communes quelques années plus tard et d’être nommé ministre d’État sous le gouvernement Harper.

Ces jours-ci, les conservateurs n’hésitent pas à répandre sur le terrain que le Parti populaire du Canada est un parti de rejetés . La division fort possible du vote de droite dans ce comté représente un cauchemar pour le parti d’Andrew Scheer. Les libéraux en rêvent.

Le rebelle

Steven Fletcher, le candidat du Parti populaire du Canada, fait campagne en compagnie de deux bénévoles. Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Un homme se présente au bureau de campagne du candidat du PPC. Il veut faire un don pour la campagne de Steven Fletcher.

John Casarin a toujours voté pour le Parti conservateur. Mais le 21 octobre, il va lui tourner le dos et appuyer Steven Fletcher.

Il raconte ne pas avoir hésité une seconde à installer les affiches recyclées du candidat sur son terrain.

C’est un homme de principe. Je le respecte. Il va se battre pour nous. J’aime son côté rebelle , explique John Casarin qui croit dur comme fer que d’autres conservateurs se rangeront aussi du côté de Steven Fletcher.

John Casarin, un électeur de la circonscription de Charleswood–St. James–Assiniboia–Headingley, appuie le candidat Steven Fletcher du Parti populaire du Canada. Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Qu’en est-il du programme du PPC? Je l’ai lu et ça me convient. La plateforme repose sur le gros bon sens , répond John Casarin. Il fait notamment référence à la position du PPC qui dit non à l’immigration de masse. Bernier a raison. Depuis deux ans, c’est une vraie farce! Il faut que ça cesse.

Les risques du terrain

En début de soirée, Steven Fletcher sillonne les rues d’un quartier résidentiel dans son fauteuil roulant motorisé. Il est accompagné de trois bénévoles.

L’accueil est loin d’être le même partout. Cela contraste avec ce que le candidat soutenait quelques heures plus tôt en entrevue : Les gens sont sympathiques et toujours accueillants .

Ce soir-là, les discussions sont assez courtes entre la plupart des électeurs et Steven Fletcher. Même qu’on sent un malaise chez certains.

Un résident se fait demander par le camp Fletcher s’il accepterait d’installer chez lui une affiche du candidat. Il répond par un non sec et catégorique.

Un électeur explique au candidat Steven Fletcher pourquoi il ne votera pas pour lui. Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Vous avez choisi le mauvais parti. C’est honteux. L’homme reproche à Steven Fletcher d’être associé à une formation de droite, beaucoup trop à droite .

La conversation se déroule à sens unique. Vous ne croyez pas aux changements climatiques et vous êtes anti-immigration. Vous ne méritez pas d’être candidat dans un pays comme le nôtre. Steven Fletcher a poursuivi son porte-à-porte comme si de rien n’était.

Transformer tous les appuis en votes?

Sous la bannière conservatrice, Steven Fletcher avait quand même perdu par 6123 voix en 2015.

Et à mi-chemin dans cette campagne, certains signes ne mentent pas sur les capacités et les chances réelles du candidat à reprendre ce comté.

En 48 heures, seuls deux bénévoles se trouvaient au bureau de campagne de Steven Fletcher. Ajouté à cela, un local fermé dès le milieu de l’après-midi.

Un jeune cycliste passe devant le bureau de campagne du candidat du PPC, Steven Fletcher. Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Contrairement aux bureaux de ses principaux adversaires, on n’y trouve qu’une seule ligne téléphonique. Un détail, mais il est important.

Difficile d’effectuer dans ces circonstances un bon pointage, un exercice téléphonique rigoureux habituellement mené par des bénévoles et souvent essentiel pour faire sortir le vote .

Dans les luttes serrées, le candidat gagnant est bien souvent celui dont l’organisation maîtrise le mieux cette activité. Elle permet de mesurer le niveau des appuis et de concentrer les efforts sur les indécis.

À presque trois semaines du vote, Steven Fletcher n’a visiblement pas tous les outils sur lesquels il a l’habitude de compter.