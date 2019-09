Un vent politique souffle sur Acadie-Bathurst à la veille des élections fédérales

Quatre candidats tenteront de gagner leur place dans la circonscription d'Acadie-Bathurst : le député Serge Cormier pour le Parti libéral, Martine Savoie pour le Parti conservateur, Robert Kryzko pour le Parti vert et Daniel Thériault pour le Parti néo-démocrate. Ils ont été très actifs dans la région ces derniers jours dans le but de rencontrer les électeurs.

Peu importe le parti pour lequel ils se présentent, les quatre candidats misent sur les mêmes enjeux : la population vieillissante et les services offerts aux personnes âgées, ainsi que les jeunes qui quittent la région pour travailler.

Serge Cormier, Parti libéral (PLC)

Serge Cormier tentera de se faire réélire cette année et de garder la place des Libéraux dans la circonscription. Il a rencontré des citoyens ces derniers jours afin de faire valoir ses intérêts et gagner le coeur des électeurs qui l'ont élu en 2015.

Il a participé à la marche sur l'environnement qui prenait place la semaine dernière.

Serge Cormier prend part à la marche pour l'environnement. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

« Les aînés, on a un engagement, le supplément pour les personnes âgées, la paye pour les personnes âgées, c'est 10% de plus après 75 ans. [...] après ça au niveau du supplément de revenu, on a augmenté comme vous le savez de 10% ce montant-là déjà dans notre mandat pour les personnes qui vivent seules », indique Serge Cormier.

Il faut que la province réussisse à garder ses jeunes, croit-il.

« Moi au niveau des emplois c'est la décentralisation d'emplois fédéraux qui est une de mes priorités, comme la dernière élection. Mais aussi des projets en infrastructures qu'on a de besoin. Qu'on a besoin de réaliser .«

Daniel Thériault, Nouveau Parti démocratique (NPD)

Daniel Thériault est bien connu dans le milieu culturel dans la Péninsule Acadienne. Le NPD misera sur l'homme de Caraquet pour tenter de remporter le siège détenu pendant longtemps par Yvon Godin, dans Acadie-Bathurst, au Nouveau-Brunswick.

Il s'est présenté à Belledune afin d'y rencontrer les travailleurs qui font la grève depuis le mois d'avril.

Daniel Thériault rencontre les gens de la région. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Tout d'abord on propose que, qu'il y ait une vraie sécurité au niveau de la santé, qui couvre des orteils au-dessus de la tête. [...] Aussi, on propose un renforcement du système de pension pis toutes ces choses-là pour les aînés , indique M. Thériault.

Il croit qu'on doit garder les jeunes dans la région pour contrer le vieillissement.

« Pourquoi pas ramener des emplois d'Ottawa et les mettre dans la Péninsule acadienne par exemple. Et c'est un investissement massif comme ça que la région devrait avoir pour donner un électrochoc à l'économie. »

Martine Savoie, Parti progressiste-conservateur (PPC)

Le Parti conservateur misera sur Martine Savoie pour remporter son siège dans Acadie-Bathurst. La jeune femme de Le Goulet travaille comme femme de pont sur un bateau de pêche au homard et croit connaître les besoins de gens de la région.

Elle visitait ces jours-ci des personnes âgées dans certains foyers de soins, afin de faire valoir l'intérêt des conservateurs de miser sur les services offerts à la population vieillissante.

La candidate conservatrice Martine Savoie visite des personnes âgées dans des foyers de soins. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Ils savent déjà c'est quoi qu'ils aimeraient. Ils aimeraient une plus grosse paye de vieillesse, pis c'est quelque chose que j'aimerais me battre pour eux autres. [...] Je n'ai pas de promesse, mais je m'engage à travailler pour eux, pour aider à avoir plus d'argent dans leurs poches à la fin du mois , soutient Mme Savoie.

Pour attirer plus de jeunes dans la province, elle croit qu'il faut miser sur l'emploi.

Des meilleurs emplois. Mais mieux rémunéré, et plus d'emplois. [...] Moi je suis prête écoute à travailler avec les personnes, avec d'autres gouvernements.

Robert Kryzko, Parti vert

C'est dans Robert Kryzko que les verts miseront pour la circonscription d'Acadie-Bathurst lors des prochaines élections fédérales. Le politicien est un autochtone de la Première Nation de Pabineau, tout près de Bathurst et tentera de se faire connaître des francophones de la région qui veulent voter pour son parti.

Il participait lui aussi à un rassemblement sur l'environnement cette semaine, où il dit avoir rencontré de nombreux partisans.

Le Parti vert propose Robert Kryzko, un autochtone de la Première nation de Pabineau. Photo : Radio-Canada

Les verts proposent davantage de soins à domicile pour aider la population vieillissante.

« Je crois dans les travailleurs, qui offrent des soins à la maison. Leur disposer ce système de soutien pour personnes âgées », explique M. Kryzko.

Il croit que pour sauver l'économie de la région, il faut miser sur des emplois verts afin de ramener les travailleurs qui sont partis pour une profession qui n'existe pas encore au Nouveau-Brunswick.

Nos techniciens d'ici, nos gens qui sont partis d'ici [...] pour aller ailleurs, probablement pour une opportunité de technologie verte, parce que nous n'en avons pas ici.

Selon un reportage d'Alix Villeneuve