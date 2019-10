Environnement : le Club Med de Charlevoix encore une fois rappelé à l'ordre

Des travaux liés au Club Med Québec Charlevoix ont de nouveau contrevenu à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). Radio-Canada a appris qu'en août dernier seulement, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a remis trois avis de non-conformité.

L'un de ces avis concerne une prise d'eau que le Groupe Le Massif veut construire dans la rivière Lombrette, située à quelques kilomètres du centre de ski.

Groupe Le Massif prévoit y pomper de l'eau pour fabriquer plus de neige artificielle, puisque le projet du Club Med comprend aussi un agrandissement du domaine skiable.

Or, la firme engagée pour mener les travaux de sondages et de relevés techniques à proximité de la rivière Lombrette a fait quelques faux pas, selon un avis du MELCCMinistère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques daté du 22 août.

Des travaux de déboisement et de remaniement de sol ont été réalisés sans l'autorisation du ministère. De la machinerie lourde a aussi circulé dans ce milieu humide, sans autorisation.

Trois semaines plus tôt, le 1er août, le Groupe Le Massif avait reçu un autre avis de non-conformité au sujet de ses activités à proximité de la rivière Lombrette.

Les travaux de sondages et de relevés techniques avaient entraîné le rejet d'un contaminant, soit des matières en suspension (sable) dans l'environnement .

André Roy, vice-président exécutif et directeur général de Groupe Le Massif, affirme que la compagnie embauchée pour ces travaux a corrigé la situation rapidement.

Les mesures correctives ont déjà été mises en place par Englobe et on n'a pas eu d'autre retour du ministère depuis ce temps-là. André Roy, vice-président exécutif et directeur général de Groupe Le Massif

Gestion déficiente des eaux de surface

Le troisième avis de non-conformité publié cet été date également du 1er août. C'est l'entreprise qui veille à l'implantation du Club Med, soit Complexe hôtelier Massif de Charlevoix, qui était visée cette fois.

Le MELCCMinistère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques lui reprochait d'avoir rejeté du sable dans l'environnement en raison d'une gestion déficiente des eaux de surface de l'ensemble du chantier du complexe hôtelier de 300 chambres.

Selon M. Roy, c'est la fonte des neiges au printemps qui a provoqué le dépôt de sédiments dans un cours d'eau qui traverse le Massif. On est en contact avec le ministère pour mettre en place des mesures correctives. Ils sont venus faire une visite du site.

On est en attente de leurs commentaires et de leurs demandes pour faire les corrections qu'on doit faire. André Roy, vice-président exécutif et directeur général de Groupe Le Massif

Aucun lien avec les retards

Il y a 10 jours à peine, M. Roy annonçait que le Club Med Québec Charlevoix n'ouvrirait ses portes qu'en décembre 2021, soit un an plus tard que prévu.

La raison invoquée pour cet important retard était la pénurie de main-d'oeuvre dans le milieu de la construction.

Les manquements signalés par le ministère de l'Environnement sur le chantier y sont-ils aussi pour quelque chose? Pas du tout , assure M. Roy. Les travaux n'ont pas été ralentis [par les avis de non-conformité], dit-il. Ce qu'on pouvait faire d'ores et déjà, on l'a fait.

André Roy, vice-président exécutif et directeur général du Groupe Le Massif Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Ces avis de non-conformité ne sont toutefois pas les premiers. L'an dernier, Radio-Canada révélait que le MELCC en avait envoyé deux au Groupe Le Massif, en septembre et en octobre 2018.

À ce moment, le vice-président des opérations, Frédéric Sujobert, disait avoir mis en place des mesures à l'interne pour prévenir ce genre d'erreurs.

Une amende de 5000 $

Radio-Canada vient néanmoins aussi d'apprendre que le 3 décembre 2018, le MELCC envoyait un autre avis de non-conformité au Groupe Le Massif.

Des travaux de déboisement, de dynamitage, de remblai et de déblai avaient entraîné le rejet de sable dans un cours d'eau et le domaine skiable avait été agrandi sans autorisation du ministre.

Le MELCC précise qu'une sanction administrative de 5000 $ a également été imposée au Groupe Le Massif à cette occasion.

Au total, depuis l'ouverture du chantier, ce sont donc six avis de non-conformité qui ont été acheminés pour des manquements à la législation environnementale.

Le vice-président exécutif et directeur général du Groupe Le Massif, André Roy, affirme que ces avis sont pris très au sérieux , mais que certains éléments sont parfois imprévisibles.

On est en train de construire un complexe hôtelier de 300 chambres dans une montagne. C'est des défis pas mal plus grands que de construire ça sur le boulevard René-Lévesque. André Roy, vice-président exécutif et directeur général de Groupe Le Massif