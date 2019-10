La division entre les Sino-Canadiens, un terrain électoral miné

Guerre commerciale annoncée, escalade de la violence entre les autorités chinoises et les protestants hongkongais, diplomatie mise à mal, la relation entre le Canada et la Chine pourrait influencer le vote des citoyens d'origine chinoise. Croire que ces électeurs forment un bloc monolithique serait mal avisé, selon certains de ses membres et des experts, car les divisions sont profondes.