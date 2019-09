Andrew Scheer aurait dû marcher pour le climat, selon un candidat conservateur

Le candidat, qui est aussi maire de la municipalité de Saint-Sébastien, aurait aimé voir son chef marcher pour le climat.

Andrew Scheer, qui était en Colombie-Britannique vendredi dernier, a choisi de ne pas assister aux événements qui étaient organisés d’un bout à l’autre du pays et de laisser des députés et des candidats le représenter.

Joint par Radio-Canada, M. Thibert a déclaré que la présence de M. Scheer aurait été souhaitable juste pour les gens qui sont là .

Est-ce qu’on aurait pu modifier l’horaire? , demande-t-il en faisant référence à l’emploi du temps de son chef.

Moi, j’ai participé à la marche sur l’environnement, et on ne peut pas négliger l’ampleur de ce qui s’est passé la semaine dernière. Martin Thibert, candidat conservateur dans Saint-Jean

Toutefois, Martin Thibert assure qu’il « respecte » l’opinion de son chef et son choix de ne pas avoir participé.

Interrogé sur l’appui d’Andrew Scheer à un éventuel projet de pipeline au Québec, Martin Thibert a hésité quand est venu le temps d’exprimer sa propre position sur le sujet.

Je ne suis pas apte à juger pour le pipeline, même si l’acceptabilité sociale ne semble pas être très forte , déclare-t-il. Je suis un peu mitigé dans ce dossier-là.

Le candidat conservateur n’hésite pas à dire qu’ il y a des choses de mon parti [qu'il] aime moins . Les lignes de parti je pense que c’est fait pour être "challengé" , souligne-t-il.

Dans une déclaration sur Facebook, Martin Thibert a réagi à ce qu'a dit son chef à l’émission Tout le monde en parle.

Suis-je d’accord avec l’ensemble des propos tenus par mon chef à Tout le monde en parle? Non, mais dans l’ensemble, il me rejoint bien. Je crois que l’ensemble de ses propos sont cohérents et sincères. Ne me parlez pas d’avortement, car le message est clair!!! Andrew Scheer sera le premier ministre du Canada , a-t-il écrit.

Après l'appel de Radio-Canada, cette publication avait disparu de sa page Facebook.

Au téléphone lundi, Martin Thibert a défendu l’importance de demeurer indépendant d’esprit en tant que candidat.