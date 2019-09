Le NPD dévoile son plan pour le Nord de l'Ontario

Les familles du Nord de l’Ontario se sentent plus serrées que jamais , indique la candidate NPD dans Algoma-Manitoulin-Kapuskasing, Carol Hughes.

Le document intitulé Une nouvelle vision pour le Nord de l’Ontario regroupe 43 promesses au total.

Plusieurs d’entre elles, comme la mise en place d’une couverture universelle des médicaments d’ordonnance, ne ciblent pas que les régions rurales et éloignées, mais pour Mme Hughes, leur effet s’y fera sentir davantage.

Dans les petites communautés telles que Chapleau, on [fait payer] un peu plus cher pour être capable de donner les médicaments et les gens ont du mal à se les payer , affirme Mme Hughes qui brigue un quatrième mandat consécutif.

La candidate du NPD Carol Hughes estime que les critères du nouveau projet pilote d'immigration dans les régions rurales sont très restrictifs. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le plan du NPD prévoit le rétablissement du service de train Northlander, entre Toronto et Cochrane, un appui au projet de service ferroviaire Mask Wa Oo-Ta-Ban entre Hearst et Cochrane et le branchement d’ un plus grand nombre de collectivités à Internet à haute vitesse.

Un gouvernement néo-démocrate lancerait également un service bancaire postal par l’entremise de Postes Canada pour s’assurer que tout le monde ait accès à des services financiers dans sa collectivité , peut-on lire dans le document dévoilé lundi.

Réduction des coûts énergétiques

Le NPD promet de mettre sur pied un programme de rénovation à grande échelle qui permettrait aux familles de réduire de 900 $ ou plus par année les coûts d’énergie de leurs maisons.

Mme Hughes estime que l’initiative aurait un impact positif sur l’économie dans certaines régions du Nord de l’Ontario, mise à mal en partie par l’exode rural.

Si on met un tel programme en place, la relève économique locale augmente aussi parce que les gens vont acheter localement , fait-elle savoir.

Si les libéraux et les conservateurs ont aussi proposé des mesures visant à encourager les Canadiens à rendre leurs maisons écoénergétiques, la candidate néo-démocrate dit douter de la capacité de ses adversaires politiques à mettre en oeuvre leurs promesses électorales qu’ils n’ont pas mises de l’avant dans leurs derniers mandats .

Immigration en région rurale

S’il est porté au pouvoir, le NPD compte rendre permanent le Programme d’immigration dans les communautés rurales et du Nord, lancé cette année par le gouvernement libéral.

L’initiative en est toujours à l’étape de projet pilote, mais Mme Hughes croit qu’un échec du programme ne pourrait être causé que par les paramètres du programme qu’elle juge restrictifs.

Les employeurs et sociétés de développement économique qui peuvent soumettre des demandes dans le cadre du programme doivent actuellement être situés à au moins 75 km d’une localité dont la population est de 100 000 habitants ou plus.

En ce moment, il y a des propriétaires d’entreprise qui ont de la peine à trouver des employés, qui ont besoin de gens pour venir travailler, mais qui ne sont pas à plus de 75 km de Sudbury, de Thunder Bay ou de Sault-Sainte-Marie. Il y a des failles dans le système , souligne Mme Hughes.

Infrastructures dans les communautés autochtones

Les néo-démocrates disent aussi vouloir placer la réconciliation au cœur de [leur] travail en augmentant notamment les investissements dans les communautés autochtones du Nord de l’Ontario.

Le candidat néo-démocrate dans Timmins-Baie James, Charlie Angus, critique le bilan du gouvernement libéral de Justin Trudeau en matière de services aux Autochtones. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le candidat dans Timmins-Baie James, Charlie Angus, trouve terne le bilan des libéraux en la matière, et s’appuie sur la crise de l’eau qui perdure dans la Première Nation de Grassy Narrows pour illustrer son argument.

Pour moi, la situation à Grassy Narrows est un symbole de l’échec du gouvernement de monsieur Trudeau. Il a fait une promesse claire d’établir un centre de traitement pour les victimes de l’empoisonnement au mercure, mais il [n’a pas tenu] cette promesse-là. Ce n’est pas acceptable. Charlie Angus, candidat du NPD dans Timmins-Baie James

La semaine dernière, des membres de la communauté autochtone déploraient justement le manque d’un accord avec le fédéral pour démarrer la construction dudit centre de traitement, promis par les libéraux en 2017.

Si les libéraux se vantent entre autres d’être parvenus à mettre fin, en quatre ans, à des dizaines d’avis de faire bouillir l’eau à long terme dans plusieurs Premières Nations, M. Angus trouve que les infrastructures qui laissent à désirer dans ces collectivités nécessitent la hausse considérable de financement que promet son parti.