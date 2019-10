Le salaire minimum augmente au Manitoba

Cette augmentation d’environ 2,6 % est prévue de longue date : elle avait été tout d’abord annoncée en avril dernier.

Nous continuons d’augmenter de façon prévisible et durable le salaire minimum au Manitoba, ce qui permet d’obtenir un juste équilibre au bénéfice des employés et des employeurs, a déclaré, dans un communiqué, le ministre de la Croissance, des Entreprises et du Commerce, Blaine Pedersen.

L’augmentation régulière et prévisible du salaire minimum améliore les salaires des travailleurs manitobains et offre aux petites et moyennes entreprises une prévisibilité conforme à l’indice des prix à la consommation du Manitoba , ajoute le ministre.

La hausse du salaire minimum est basée sur l’inflation survenue en 2018 dans la province et qui s’est établie à 2,5 %.

Salaires minimums au Canada selon la province : Alberta: 15 $

Colombie-Britannique: 13,85 $

Île-du-Prince-Édouard: 12,25 $

Manitoba: 11,65 $

Nouveau-Brunswick: 11,50 $

Nouvelle-Écosse: 11,55 $

Nunavut: 13 $

Ontario: 14 $

Québec: 12,5 $

Saskatchewan: 11,32 $

Terre-Neuve-et-Labrador: 11,15 $

Territoires du Nord-Ouest: 13,46 $

Yukon: 12,71 $ Source: Statistique Canada

Environ 5,4 % des travailleurs au Manitoba gagnent le salaire minimum, selon le Centre des politiques alternatives qui se base sur des données de la province datant de 2015.