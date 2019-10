Le conflit avec la Chine fait perdre des centaines de millions aux producteurs de porcs

Les répercussions de ce conflit sont importantes pour Maxime Gosselin qui produit 40 000 porcs annuellement. Ses pertes financières étaient observables bien avant la fermeture du marché chinois au mois de juin, indique-t-il.

Ce producteur déplore de faire les frais d’un conflit politique causé par l’arrestation en décembre 2018 de Meng Wanzhou, une personne haut placée du fleuron technologique chinois Huawei.

Depuis un an, on est à peu près à 20 dollars du cochon de moins qu'on aurait dû avoir. C'est énorme , explique le producteur de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud qui explique qu'il n’enregistrera pas de profit cette année pour cette raison.

Les Chinois présentement ont besoin de viandes. Ils ont des problèmes de maladie [peste porcine africaine]. Nous, nous sommes capables de fournir de la viande de qualité, mais le contexte politique fait en sorte qu'on a des barrières , critique-t-il.

La Chine représentait, en 2018, un marché de 283 millions de dollars pour les éleveurs de porcs québécois pour un total d’environ 500 millions au Canada.

Le producteur Maxime Gosselin explique que les Européens, les Chiliens et les Brésiliens, notamment, tentent de se tailler une plus grande place en terrain chinois depuis que le Canada y est exclu.

M. Gosselin craint qu’un conflit à long terme entraîne des pertes irrécupérables. S’ils font la même qualité et qu’ils réussissent à répondre aux critères chinois, est-ce qu'on va réussir à reprendre la place qu'on avait? , s’inquiète-t-il.

Du côté des Éleveurs de porcs du Québec, l'organisation estime à 265 M$ les pertes de revenu potentiel depuis un an au pays.

Ça crée de l'incertitude au niveau de nos producteurs sur le terrain. On a des investissements à faire au niveau du bien-être animal dans les prochaines années donc c'est un contexte qui est très difficile pour l'ensemble des producteurs , soulève le président des Éleveurs de porcs des Deux Rives, Louis-Philippe Roy.

Selon lui, la solution est simple. Ottawa doit apporter une aide financière au producteur pour pallier le conflit politique. Les États-Unis ont déjà dédommagé leurs producteurs, souligne-t-il. Le Canada estime pour le moment qu’il est trop tôt pour ouvrir une telle enveloppe.

C'est une mauvaise réponse pour l'ensemble de nos producteurs. Ça fait un an que nos producteurs sont dans une incertitude avec des prix qui sont vraiment bas , critique-t-il.

En pleine campagne électorale, l'organisation demande aux partis politiques d’exprimer leurs solutions pour mettre fin à cette crise.

Les producteurs de porc du Canada sont habitués aux fluctuations du marché puisque le prix qu’ils obtiennent est annexé à celui offert aux Américains.

Quand c'est une année difficile, on économise. Mais quand c’est une bonne année, c'est le temps d'engranger pour investir pour être compétitif quand on va reprendre le bas du cycle , explique Maxime Gosselin.

Le problème est que la dernière bonne année date de 2014 et les espoirs étaient grands pour 2019.

On était dû pour avoir une bonne année. Le contexte politique fait en sorte qu'on la manque. Si on encaisse deux bas de cycle en ligne, ça va être difficile , lance le producteur.

Que disent les partis politiques au fédéral?

Parti libéral du Canada

Nous sommes disposés à augmenter l’appui fédéral aux agriculteurs pour les aider à gérer les risques qui sont indépendants de leur volonté. Pour faire en sorte que les agriculteurs aient accès à l’aide dont ils ont besoin quand ils en ont besoin, nous procéderons à un examen de nos programmes de gestion des risques pour les entreprises, en portant une attention particulière au besoin de stabilité de nos agriculteurs.

Aussi, afin d’offrir aux producteurs et aux transformateurs d’aliments une aide accrue et plus rapide, et d’atteindre notre objectif de faire du Canada le deuxième plus important exportateur de produits agricoles au monde d’ici 2025, nous allons fusionner les services financiers et consultatifs actuellement répartis entre plusieurs organismes pour les regrouper sous Financement agricole Canada, qui verra son mandat élargi et renforcé.

Nouveau Parti démocratique du Canada

Nous nous engageons à indemniser les producteurs pour leurs pertes, ils ne devraient pas payer le prix des erreurs diplomatiques de Justin Trudeau. En ce qui concerne la détérioration des relations avec la Chine, la solution devra finalement être diplomatique. Nous devons défendre les emplois canadiens et les voies diplomatiques ouvertes. L'approche conservatrice consistant à envoyer un signe à la Chine sera contre-productive, et les libéraux ne comprennent pas l'urgence de la situation. Nous aurons un engagement constructif avec les autorités chinoises jusqu'à ce que les différends commerciaux soient résolus.

- Parti vert du Canada

L’embargo sur le porc canadien a été imposé injustement au Canada lorsque quelqu’un a apposé de fausses étiquettes sur sa marchandise, essayant de la faire passer pour du porc canadien. Cela témoigne de la grande qualité des produits canadiens. Le Parti vert travaillerait diplomatiquement pour mettre fin à l’embargo. Un gouvernement vert protégerait les producteurs en remaniant les programmes de gestion des risques de l’entreprise afin de réagir plus rapidement aux catastrophes qui menacent nos agriculteurs.

Radio-Canada a communiqué avec les principaux partis pour leur permettre de répondre à nos questions. Le Parti conservateur du Canada n'avait pas répondu au moment de la publication de ce reportage.