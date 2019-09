Les plaintes pour agression sexuelle jugées non fondées continueront d'être révisées

Québec a lancé ce projet pilote en 2017 afin de mieux accompagner les victimes, les encourager à dénoncer et leur assurer que leur dossier se sera rendu jusqu’au bout .

Le comité VOIE a commencé ses travaux le 31 mai 2018 et devait durer un an. Un rapport doit être remis au ministère de la Sécurité publique.

Le rapport n’a pas encore été rendu public, mais l’une des recommandations principales est de poursuivre les travaux du comité, selon la porte-parole de la SQSûreté du Québec Martine Asselin.

L’objectif était d’établir un lien avec les organismes et de rétablir le sentiment de confiance des victimes envers le processus policier, explique-t-elle.

Le comité réunit autour de la table la SQSûreté du Québec , des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel ( CALACSCentre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel ), des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels ( CAVACCentre d’aide aux victimes d’actes criminels ) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

La SQSûreté du Québec juge que le lien établi avec des organismes d’aide aux victimes « fait toute la différence » pour les aider.

L’initiative a été mise sur pied après une enquête du journal The Globe and Mail, qui a mis au jour de graves lacunes dans la façon dont les policiers traitent les plaintes pour agression sexuelle au pays. Le nombre de plaintes jugées non fondées atteignait 21 % à la SQSûreté du Québec .

Le constat après un an de travaux, c’est que le comité est nécessaire. [...] Les travaux vont se poursuivre. Martine Asselin, porte-parole, Sûreté du Québec

Les partenaires continuent donc de se rencontrer et d’évaluer les demandes de révisions.

Selon Martine Asselin de la SQ, le comité VOIE permet une communication essentielle entre le corps policier et les organismes d'aide aux victimes d'agression sexuelle. Photo : Radio-Canada

Peu de plaintes

Le nombre de demandes de révision retenues entre mai 2018 et mai 2019 s’établit entre 10 et 20, mais cela ne démontre pas un échec, soutient la SQ. Ce n’est pas tant la quantité que la qualité de ce qui découle de ce projet , croit Mme Asselin.

Avec ce canal de communication, les forces de l’ordre et les organismes ont pu mieux comprendre les réalités de chacun.

Le lien entre chaque partenaire nous permet d’aider les victimes dans l’ensemble du processus , illustre Martine Asselin.

Partenaires

Du côté du Regroupement québécois des CALACSCentre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel , on préfère attendre la publication du rapport final avant de commenter.

On a hâte que le rapport soit diffusé. On espère que les recommandations vont être prises en compte , indique France Clément, coordonnatrice au CALACSCentre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel .

Elle ajoute que son organisme souhaite continuer sa collaboration dans ce projet.

D’autres corps policiers?

Le comité VOIE a reçu des demandes de révision pour d’autres corps policiers que la SQSûreté du Québec et recommande la mise en place de comités semblables pour les autres services de police québécois.

Le Service de police de la ville de Québec a déjà lancé un programme similaire en décembre 2018.

Avec les informations de David Rémillard