Des efforts à longueur d'année pour la réconciliation

Kara D’Arcangelo, une finissante de l’école, raconte que chaque matin les élèves lisent une pensée pour se rappeler que l'école se trouve sur le territoire traditionnel des Premières Nations.

Depuis son arrivée à la direction de l’école, Yves Poitras a mis les bouchés doubles, notamment en ajoutant des objets provenant des Premières Nations dans la vitrine d'accueil de l’école.

Une murale de l’artiste francophone et anichinabée Mique Michelle a été installée dans la cafétéria.

C’est important de souligner les efforts envers la réconciliation [...] On essaie d'apporter ça dans la pensée de nos élèves, l’importance de pouvoir de se réconcilier face aux atrocités du passé.

Pour Magalie Durepos-Létourneau, une étudiante de 12e année, les initiatives continues de l’école lui ont permis d’ouvrir le dialogue avec ses parents.

Mes parents me disaient qu’eux à l’école n’avaient pas appris au sujet des écoles résidentielles, mais je l’ai appris dans mon cours d’histoire en 10e année.

Tous les enseignants de l'École catholique Thériault portaient un chandail orange ce 30 septembre. Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières a même fait imprimer des chandails spécialement pour cette journée.

Je me rappelle qu’il y a quelques années, quand le mouvement a commencé, il n’y avait pas grand monde avec des gilets orange. Et aujourd’hui, je suis fier de voir plus d’étudiants embarquer dans le mouvement.

Christian Ricard, étudiant de 12e année