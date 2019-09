Il y aura une quatrième saison de Stranger Things sur Netflix

Les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, ont annoncé lundi une entente « historique » avec Netflix. Cet accord leur permettra entre autres de créer plusieurs nouvelles productions cinématographiques et télévisuelles avec la plateforme, mais surtout, d’ajouter une quatrième saison à leur série à succès.

Selon les informations du magazine américain Variety, les frères Duffer affirment être ravis de poursuivre leur collaboration avec le géant de l’écoute en ligne.

C’est dans une courte capsule vidéo d’à peine 45 secondes que la production annonce le retour de la populaire série qui a battu des records de visionnements sur Netflix.

Toutefois, un seul indice est laissé aux amateurs et amatrices de l'émission. Dans la vidéo, les mots d’une courte phrase retentissent simultanément au son d’une horloge qui sonne l’heure : « Nous ne sommes plus à Hawkins » (We are not in Hawkins anymore), peut-on lire.

Lors des quatre premiers jours suivant la sortie de la troisième et plus récente saison de Stranger Things, le 4 juillet dernier, la série a été regardée par 40,7 millions de personnes, un record pour Netflix.

Présentée pour la première fois sur la plateforme en 2016, Stranger Things puise dans les référents cinématographiques des années 1980 et remet à l’avant-plan des questions sur cet engouement pour une décennie autrefois moquée pour ses coupes de cheveux extravagantes.