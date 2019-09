Un jury déterminera si Matthew Raymond est apte à subir un procès pour meurtre

L’homme de 49 ans est accusé des meurtres au premier degré des policiers Sara Burns et Robb Costello, et de deux civils, Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright, survenus en août 2018.

Son procès devait commencer lundi, mais la date a été repoussée lorsque le juge Fred Ferguson a conclu qu’une audience pour déterminer si Raymond est apte mentalement à subir son procès s’imposait, à cause du comportement de l’accusé en cour lors de comparutions précédentes.

Matthew Raymond, qui fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre, lors d'une comparution à Fredericton le 11 décembre 2018. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Cette audience pourrait durer toute la semaine.

Si le jury détermine que Raymond peut subir un procès, un nouveau jury sera formé pour la suite.

Au terme des procédures, cette semaine, les jurés devront déterminer si Matthew Raymond est en mesure de comprendre ce qui se passe en cour et de se défendre, seul ou avec l’aide d’un avocat.

L’audience de cette semaine se focalise sur son état mental actuel, plutôt que son état lors des crimes allégués.

Raymond est accusé d’avoir abattu les victimes avec une arme à canon long depuis un appartement du chemin Brookside, à Fredericton, le 10 août 2018.

Une salle de tribunal improvisée à l'aréna Grant-Harvey de Fredericton. Photo : CBC/Hadeel Ibrahim

Quelque huit cents jurés potentiels se sont présentés au centre Grant-Harvey de Fredericton, lundi matin. Ils ont été accueillis par des employés des services de la cour qui les ont dirigés vers différentes sections de l’édifice.

Un interdit de publication a été imposé par le juge Ferguson sur tout ce qui sera dit pendant la sélection des jurés.