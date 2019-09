Rapport de la Commission Viens : tous souhaitent maintenant passer à l'action

Le premier ministre rencontrera les leaders autochtones ce mercredi 2 octobre et on s'attend à une déclaration officielle de sa part à ce moment.

Sur nos ondes lundi matin, le premier ministre a affirmé que les gouvernements qui se sont succédé ont des choses à se reprocher. Il y aura un suivi, quelle forme ça prendra? On vous le dira demain. Mais oui, il y a effectivement beaucoup de choses inquiétantes dans le rapport et il faut changer la façon dont on donne les services aux Autochtones , assure François Legault.

M. Legault avait dépêché trois ministres à Val-d'Or pour le dévoilement du rapport, soit Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique, Sylvie D'Amours, ministre déléguée aux Affaires autochtones et Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé publique. Ils ont tous trois assuré que des mesures seraient prises rapidement.

Je suis convaincue que ces recommandations nous aiguilleront sur d’intéressantes pistes à suivre, entre autres en matière de regroupement des ressources, en matière de création de corps de police régionaux. Il faut dire qu’il y a déjà certaines actions qui ont été mises en branle, entre autres l’embauche de nouveaux agents de police autochtones qui est prévue dans les prochaines années , a affirmé en point de presse Geneviève Guilbault.

Je veux terminer en leur témoignant mon respect personnel, en témoignant mon respect à ces femmes à l’origine des divulgations qui ont mené à la création de la Commission Viens. Vous avez été tellement courageuses. [...] Vous avez été très courageuses et nous vous avons entendues , assure Geneviève Guilbault.

De nombreuses personnes, dont des membres du gouvernement et des leaders autochtones ont assisté à la conférence de presse du dévoilement du rapport de la Commission Viens. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Rendre les recommandations vivantes

Du côté des communautés autochtones, on souhaite surtout que des actions concrètes soient entreprises rapidement et que cette commission d'enquête ne sombre pas dans l'oubli.

Il faut être en mesure de considérer ces recommandations-là, de les rendre vivantes, d'en discuter, d'amener ça sur la place publique. On ne devrait pas se souvenir d'une commission comme celle de la commission de l'indifférence, parce que l'indifférence, c'est quelque chose qui empêche d'agir, qui freine le changement , souligne Édith Cloutier, directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or.

Je pense que nous sommes à l'ère où il y a une certaine écoeurite de toujours soumettre des rapports, moi j'ai vécu cette crainte-là aussi pour ne pas que ça reste sur une tablette. Comme M. Viens et nous l’avions dit maintes fois, c'est une responsabilité collective. Tout le monde est responsable, non seulement le gouvernement Legault, et toutes les institutions, mais vous, moi et tous ceux et celles qui nous écoutent , ajoute Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec.

Rainbow Miller, de l'association des Femmes autochtones du Québec, et Viviane Michel, présidente de l'organisme, lors de leur témoignage à la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP). Photo : Image fournie par la Commission

Quelques réserves chez les policiers

Rappelons que la commission Viens a été mise sur pied à la suite des allégations d’abus policiers par des femmes autochtones de Val-d’Or. L’Association des policiers provinciaux du Québec a réagi par voie de communiqué.

Le président de l'APPQ, Pierre Veilleux, précise que relativement à certains passages de ce rapport où il y est allégué des abus de la part de policiers, il est opportun de rappeler qu'une commission d'enquête permet au pouvoir exécutif du gouvernement de s'informer au sujet d'une question particulière. Elle a ses propres règles de procédures ainsi que ses propres règles de preuve. Elle n'est pas destinée à établir les responsabilités civiles ou criminelles d'une personne .

Par ailleurs, l’APPQ se dit en accord avec la majorité des appels à l’action du commissaire Viens, mais garde quelques réserves sur certains points, notamment sur des modifications législatives qui permettraient d’éviter l’emprisonnement pour les personnes itinérantes.