Avec la plateforme libérale, « on fonce dans un mur », selon Andrew Scheer

M. Scheer faisait campagne à Whitby, dans la banlieue est de Toronto, au lendemain du dévoilement de la plateforme électorale Parti libéral du Canada (PLC).

« Les Canadiens ont vu [dimanche] exactement à quel point la vie serait plus chère sous un [deuxième] gouvernement de Justin Trudeau. Des impôts plus élevés, des déficits sans fin, des factures plus importantes, moins d’argent dans vos poches. C'est la même plateforme que Kathleen Wynne, mais avec des canots! » a-t-il laissé tomber, en référence au moyen de transport pour lequel a opté le chef libéral, vendredi, pour se présenter à une conférence de presse.

« Avec la recette de Justin Trudeau, on fonce dans un mur », a-t-il prédit.

Je ne sais même pas si vous pouvez appeler ça une plateforme. [Justin Trudeau] a fait des milliards de dollars de promesses non chiffrées qui vont le forcer à hausser les impôts, briser ses engagements ou faire sauter la banque. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur

La plateforme libérale prévoit qu’un gouvernement Trudeau réélu arriverait à un déficit de plus de 27 milliards de dollars au terme de sa première année.

Le Parti conservateur n’a pas encore présenté son propre programme et M. Scheer n’a pas voulu dire lundi quand il le ferait.

« Nous nous sommes engagés à dévoiler notre plateforme assez tôt pour que les Canadiens aient tout le temps nécessaire pour passer à travers et prendre leur décision, a-t-il assuré. Ce sera bien avant le jour du scrutin, avant le vote par anticipation. »

Élargissement du crédit pour personnes handicapées

Andrew Scheer a accusé les libéraux de manquer de compassion en s’engageant sur la voie des « grands déficits » qui, selon lui, « menacent le système de santé ».

Un gouvernement conservateur se montrerait beaucoup plus compatissant envers les Canadiens les plus vulnérables, notamment en adoptant la Loi sur l’équité pour les personnes handicapées, qui permettrait à 35 000 personnes de plus de réclamer le crédit d’impôt pour personnes handicapées, a-t-il annoncé lundi. Ce changement leur permettrait d’économiser en moyenne quelque 2100 $ par année.

Pour avoir droit à ce crédit, il ne faudrait plus consacrer que 10 heures par semaine à une thérapie de survie; le nombre d’heures requis est présentement de 14. De plus, davantage d’activités seraient incluses dans ce qui fait partie d’une thérapie de survie, entre autres celles liées à la gestion de l’alimentation, de l’exercice et de la prise de médicaments.

M. Scheer a reproché au gouvernement Trudeau d’avoir modifié les règles d’admissibilité au crédit pour personnes handicapées de même qu’aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité, en 2017, révoquant du coup l’admissibilité de milliers de personnes, surtout celles souffrant de diabète de type 1.