Prix Rideau 2019 : Et si un soir et Cheval de bleu couronnées

Les pièces Et si un soir et Cheval de bleu sortent gagnantes des 12es Prix Rideau, récompensant le théâtre professionnel produit et présenté en français dans la région d'Ottawa-Gatineau.

Sacrée Production de l'année, Et si un soir de Lisa L'Heureux (qui a reçu, en juin, un Prix Trillium pour son texte) a également permis à Pierre-Luc Clément de remporter un prix pour sa conception sonore.

Dans cette même catégorie (Conception de l'année, dans laquelle deux prix étaient remis), Benoît Brunet-Poirier a été pour sa part couronné pour ses éclairages dans Cheval de bleu, une co-production du Théâtre de la Vieille 17 et des Voyageurs Immobiles.

Milena Buziak (Cheval de bleu) a partagé le prix de la meilleure mise en scène ex aequo avec Geneviève Pineault, qui a de son côté travaillé sur la pièce 39 marches au Théâtre de l'Île.

Marie-Ève Fortier et Stéphane Guertin sont repartis avec les titres d'interprètes, respectivement pour leur rôle dans L'amour à la carte et Vie et mort d'un char boiteux.

Le Dire de Di a permis à Michel Ouellette de mettre la main sur le prix du meilleur texte de création, alors qu'Emilio Sebastiao (éclairages) et Gabriel Martine (La Nouvelle Scène) ont reçu les prix Découverte et Derrière le rideau.

Pour ce qui est du théâtre anglophone, The Drowning Girls a eu le dessus, en permettant à ses artisans de rafler trois prix : The Great Canadian Theater Company (Production de l'année), Jacqui Du Toit (interprétation féminine) et Brian Smith (décor).