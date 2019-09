Bientôt un record Guinness de glu à Paradise?

Des résidents de Paradise ont mis la main à la pâte, dimanche, pour battre le record Guinness du plus grand nombre de personnes à fabriquer de la glu en 10 minutes.

Le record actuel a été établi en Californie l’an dernier, avec 933 personnes.

Plus de 1050 personnes ont répondu à l’appel à Paradise, selon les organisatrices Jennifer Hiscock et Joanne Newman, copropriétaires de l’entreprise Get Messy NL.

Nous avons battu le record, mais ce n’est pas encore officiel auprès de Guinness , a expliqué Jennifer Hiscock. Il faut environ 12 semaines pour obtenir des nouvelles.

L’initiative visait aussi à amasser des fonds pour Candlelighters NL, un organisme qui vient en aide aux familles victimes du cancer infantile.

L’événement a permis de recueillir plus de 6000 $ de dons en ligne. Les dons en personne n’ont pas encore été comptabilisés.

C’était tellement amusant. Fabriquer de la glu, c’est toujours amusant. Emily McGrath, 10 ans

Jennifer Hiscock a eu l’idée de mobiliser la communauté autour d’une telle compétition en voyant l’un de ses élèves consulter une édition du Livre Guinness des records.

Elle l’a alors feuilleté à la recherche d’une activité qu’elle pourrait organiser. La fabrication de glu s’est imposée comme une évidence.

C’est un classique. Tous les enfants aiment la glu , a dit Joanne Newman. Les parents la détestent, les enfants l’adorent.

Jennifer Hiscock et Joanne Newman sont copropriétaires de Get Messy NL, une entreprise spécialisée en organisation de fêtes d’enfants. Photo : Radio-Canada / Meg Roberts

Les organisatrices ont soumis leur demande de participation à Guinness au mois de mai et n’ont obtenu leur autorisation qu’en août. Elles ont donc passé de longues soirées à assembler les trousses de matériel pour chacun des participants. Les ingrédients nécessaires à la confection d e la glu ont été offerts respectivement par Elmers Canada et Bausch & Lomb. Pour qu'ils arrivent à temps, ces ingrédients ont dû être expédiés, a-t-elle raconté.

Nous avons reçu notre approbation il y a trois semaines et demie, alors nous avons dû nous organiser [rapidement] , a confié Jennifer Hiscock.

En attente d’une réponse

Pour être admissible au concours Guinness, l’événement nécessitait la présence de deux chronométreurs responsables du respect de la fenêtre de 10 minutes. Des photographes et des vidéastes étaient aussi sur place pour recueillir des preuves du record.

Pour le moment, Jennifer Hiscock et Joanne Newman continuent de rassembler les preuves de leur exploit, mais sont persuadées de la validité de leur record.

Avec les renseignements de Meg Roberts, CBC