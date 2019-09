Trudeau pressé d'interdire la vente d'armes de poing partout au pays

Le Dr Joel Lexchin n’a pas mis de gants blancs pour dire que des leaders provinciaux, qui sont responsables de l’organisation municipale, s’opposeront à cette approche, et qu’il faudrait donc que le gouvernement fédéral décrète une interdiction à l’échelle nationale.

Même si des provinces acceptent… Toronto pourrait le faire, mais pas Mississauga. Vous [n’auriez] qu’à traverser la 427 pour vous acheter une arme de poing , a lancé le médecin au chef libéral, qui animait une séance de questions-réponses avec des professionnels de la santé.

Je crois que c’est la mauvaise approche. Je crois que le gouvernement fédéral doit montrer du leadership et interdire les armes de poing à l’échelle nationale. Dr Joel Lexchin

Justin Trudeau ne s’est pas démonté pour autant. Il a défendu l’engagement de son parti, qui inclut aussi une interdiction de vendre des armes d’assaut de type militaire, comme les AR-15.

Il a souligné qu’il s’agirait tout de même d’un pas important qui s’ajouterait à d’autres mesures adoptées par son gouvernement depuis quatre ans en matière de contrôle des armes à feu.

Nous reconnaissons que c’est une première étape importante, que beaucoup de gens aimeraient que nous allions plus loin. Je vous entends. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Le premier ministre conservateur de l’Ontario, Doug Ford, n’a jamais caché qu’il n’était pas intéressé par une interdiction de vendre des armes de poing, ce qui illustre l'objection avancée par le Dr Lexchin.

Relancé par un journaliste un peu plus tard, M. Trudeau a admis qu’il n’avait pas parlé à M. Ford, depuis que la campagne électorale avait été lancée. Il ne s’est cependant pas fait prier pour l’assimiler à son principal adversaire, le chef conservateur fédéral Andrew Scheer.

Il y a des politiciens conservateurs qui veulent affaiblir le contrôle des armes à feu, que ce soit Doug Ford, Andrew Scheer ou d’autres , a-t-il déclaré, avant d'ajouter que cela soulignait clairement le choix que devraient faire les Canadiens le 21 octobre.

Est-ce qu’on va resserrer le contrôle des armes à feu avec un gouvernement libéral ou est-ce qu’on va affaiblir le contrôle des armes à feu avec un gouvernement conservateur? a soulevé Justin Trudeau. Il a utilisé cette phrase ou une variante à plusieurs reprises par la suite.

M. Trudeau animait la rencontre avec des professionnels de la santé lors de laquelle le Dr Lexchin (à droite sur la photo) a critiqué son approche sur les armes de poing. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Plusieurs des autres intervenants invités par le Parti libéral se sont plutôt contentés de plaider la nécessité d’en faire plus pour combattre la violence liée aux armes à feu, faisant indirectement écho à la position du Parti libéral sur cet enjeu.

Certains ont aussi souligné que combattre cette violence nécessitait une approche dépassant le seul enjeu des armes à feu pour s’attaquer aussi à d’autres, comme le racisme systémique ou les inégalités sociales, par exemple.

Trudeau commente sa nouvelle approche pour les géants du web

Justin Trudeau est par ailleurs revenu sur l'engagement de son parti d'imposer à hauteur de 3 % les recettes générées par la vente de publicité en ligne et les données des utilisateurs de sociétés telles Google, Amazon, Facebook, Apple et Netflix.

Il s'agit d'un spectaculaire revirement de position pour le Parti libéral, qui a défendu pendant quatre ans l'exemption de taxe sur les produits et services (TPS) pour les géants du web.

On avait fait une promesse en 2015 de ne pas le faire et on ne l’a pas fait , a-t-il expliqué à ce sujet, avant de plaider que les temps ont changé depuis quatre ans.

C’est quelque chose auquel les Canadiens s’attendent , a-t-il ajouté. On voit [...] Disney et Amazon arriver sur le marché canadien, et on a besoin de s’assurer que les compagnies canadiennes ne sont pas désavantagées face à ces initiatives globales.

Malheureusement, ces grandes compagnies, souvent, ont la capacité de ne pas payer leurs impôts, et nous allons assurer qu’ils vont faire leur part, parce que c’est important dans un monde qui est de plus en plus numérique [...] que les règles s’appliquent à tout le monde. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

M. Trudeau a rappelé qu'en agissant de la sorte, le Canada suivrait l'exemple de la France, qui a adopté une telle taxe, et d'autres pays, comme le Royaume-Uni, qui comptent le faire.

Des efforts en ce sens sont aussi en cours au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques, malgré les réticences du gouvernement américain.