Vandalisme et vol d'ordinateurs à l'École primaire l'Accueil, de Scott

Au total, une quarantaine de composants informatiques se sont volatilisés dans la nuit de samedi à dimanche, selon la porte-parole de la Sûreté du Québec ( SQSûreté du Québec ), Béatrice d'Orsainville.

Le directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), Normand Lessard, indique que du vandalisme a également été commis à l’intérieur de l’établissement.

Il estime néanmoins que le pillage ne devrait pas avoir d'incidence sur les élèves. Une équipe de ménage a rapidement été dépêchée sur les lieux dimanche pour procéder au nettoyage.

Ils ont fait un peu de grabuge, affirme M. Lessard. Il n’y a pas de murs qui ont été défoncés. C’est plus du salissage que d’autres choses. [...] On va s’occuper de trouver des solutions de rechange pour permettre aux enseignants et aux élèves d’avoir un milieu propice à l’apprentissage.

Aucun suspect n’a été arrêté relativement à cette affaire. Une enquête a été ouverte par la SQSûreté du Québec .

Rappelons que la rentrée 2019 a été mouvementée pour les étudiants, le personnel enseignant et la direction de l’école primaire en raison des inondations du printemps dernier.